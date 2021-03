Heure de début du Royaume-Uni et comment regarder le fils de Ricky Hatton en action sur Whyte vs Povetkin Undercard à Gibraltar

Campbell Hatton, fils de la légende britannique de la boxe Ricky, fera ses débuts professionnels ce week-end sur le revers du match revanche Dillian Whyte contre Alexander Povetkin.

Whyte et Povetkin s’affrontent lors de leur deuxième rencontre très attendue, à Gibraltar, samedi.

Il y aura beaucoup d’action avant l’événement principal, y compris la première apparition du super-poids plume de 19 ans Campbell Hatton.

Hatton, qui a été formé par son oncle et ancien challenger pour le titre mondial Matthew Hatton, affrontera le combattant 0-10 Jesus Ruiz.

Le jeune a hâte de suivre les traces de son père et de se faire un nom à l’intérieur du ring.

Combat de Campbell Hatton: date et heure

Ce combat super poids plume est prévu pour Samedi 27 mars et aura lieu au Complexe sportif Europa Point à Gibraltar.

Le combat devrait commencer à 18h30 et sera le premier de la nuit.

Ted Cheeseman v JJ Metcalf et Chris Kongo v Michael McKinson suivront avant le combat entre Dillian Whyte et Alexander Povetkin.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Box Office à partir de 18 heures au coût de 19,95 £.

Combat de Campbell Hatton: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Dillian Whyte v Alexander Povetkin – pour le titre intérimaire des poids lourds WBC

Ted Cheeseman v JJ Metcalf – pour le titre britannique des super-welters Chris Kongo v Michael McKinson – pour le titre mondial WBO des poids welters Fabio Wardley v Eric Molina Erik Pfeifer v Nick Webb Youssef Khoumari v Kane Baker Campbell Hatton v Jesus Ruiz

Combat de Campbell Hatton: Qu'est-ce qui a été dit?

Campbell Hatton: «Je n’essaie pas de m’éloigner de mon nom parce que je suis fier de qui je suis et fier de ce que mon père et Matthew ont fait.

«Avec de bonnes performances et un travail acharné, les gens commenceront à voir Campbell Hatton et non le garçon de Ricky.

Ricky Hatton: «Il se lance dans le match le plus difficile de tous, et en plus de ce que j’ai fait. C’est une pression massive. Je l’ai fait pour qu’il n’ait pas à le faire, alors il mérite une tape dans le dos.

«Si je ne pensais pas qu’il pouvait le gérer, je ne le laisserais pas devenir professionnel. Croyez-moi, juste parce qu’il est assis ici pour être poli, ne vous laissez pas berner par ça. Il va le donner à fond. S’il ne donnait pas tout, Matthew m’ouvrirait la porte et je lui donnerais un coup de pied.

« Je suis surexcité. La première fois que vous êtes touché au nez dans un gymnase de boxe, vous dites «non merci» ou «phwoar, j’en aurai un peu». À la minute où il a pris un jeu de gants, toute la famille s’est regardée et a pensé «oh merde». Je savais ce qui allait se passer.