Heure de début du Royaume-Uni et comment regarder Thor continue ses préparatifs pour le combat d’Eddie Hall

Hafthor Bjornsson affrontera l’ancien médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Simon Vallily vendredi alors qu’il se prépare à affronter Eddie Hall plus tard cette année.

Thor aura son deuxième combat d’exhibition et le poids lourd Vallily, 35 ans, sera son prochain adversaire le 28 mai.

Bjornsson vs Vallily aura lieu à Duabi vendredi

Son combat avec le combattant MMA Alex Simon a été annulé suite à une blessure.

Tout cela pour donner à Thor, qui a joué à The Mountain dans Game of Thrones, un peu de temps sur le ring avant de régler sa rivalité avec Hall à Las Vegas en septembre.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde ont une longue querelle et ont tous deux pris leur préparation au sérieux.

Ils ont perdu beaucoup de poids en transformant leurs corps de cadres d’hommes forts en ceux qui ressemblent à un boxeur.

Hafthor Bjornsson vs Simon Vallily UK heure de début

Le combat d’exposition se déroule à l’hôtel cinq étoiles Conrad Dubai avec la carte de combat à partir de 11 heures, heure du Royaume-Uni (15 heures, heure locale).

Sur la sous-carte se trouvent le poids léger invaincu Anthony De Bruijin ainsi que le super-moyen camerounais Stéphane Fondjo.

Jamie King, Murodjon Yokubov et Bader Samreen tous en action sur la sous-carte, avant la confrontation massive entre Thor et Vallily.

Vallily a remporté l’or du Commonwealth en 2010 et a un dossier professionnel de 17-3-1

Bjornsson a perdu beaucoup de poids avant son combat avec Vallily

Hafthor Bjornsson contre Simon Vallily: La pesée

La pesée avant le combat a été complétée avec Thor faisant basculer la balance à 152 kg – bien que ce soit une baisse par rapport aux 180 kg qu’il pesait lorsqu’il a battu le record du monde de soulevé de terre.

Vallily était 36 ​​kg plus léger alors qu’il pesait 116 kg, bien qu’il portait ses bottes de combat, son short et une chemise pour monter sur la balance.

Hafthor Bjornsson vs Simon Vallily: ce qui a été dit

talkSPORT.com a rencontré Vallily le mois dernier avant le combat et il a juré de tester le menton de Thor lors de l’affrontement.

«Nous verrons à quel point il se bat. Vous pouvez crier sur tous les poids autant que vous voulez, mais s’il n’y a pas de combat en vous, vous allez être découvert », a-t-il averti.

«Ce sera intéressant et j’ai hâte de décharger et de tester son menton et j’ai hâte de lui mettre des bombes sur le menton et de voir comment il le gère.

«C’est un peu amusant et agréable. Je vais juste l’amener à un combat de rue et voir à quel point ses couilles sont grosses.

Le combat de Hall et Bjornsson a été surnommé “ le match de boxe le plus lourd de l’histoire ”

«C’est un peu amusant, c’est une bonne vieille larme, exactement ce que j’aime. Il retient beaucoup l’attention des médias. Chapeau à lui qui veut monter sur le ring. J’ai du respect pour tous ceux qui veulent monter sur le ring et se battre, peu importe leur origine.

Hafthor Bjornsson vs Simon Vallily: comment regarder

Le combat sera diffusé en direct dans le monde entier sur Coresports.world.