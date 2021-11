Heure de début du test du réseau Elden Ring et comment télécharger le code bêta fermé

La date de sortie et l’heure de début du test du réseau Elden Ring sont presque là, mais il n’y a qu’une seule façon de télécharger le code bêta fermé.

Même si la démo est très restreinte et exclusive, la bonne nouvelle est que nous n’avons pas trop de temps à attendre jusqu’à la sortie complète. En effet, il est actuellement fixé au 25 février après avoir été légèrement retardé par rapport à janvier.

Si vous vous êtes inscrit à la démo et que vous avez eu la chance de recevoir une invitation, la bonne nouvelle est que vous pourrez commencer votre nouvelle aventure de désespoir en quelques heures.

ANNEAU ANCIEN : Comment trouver l’e-mail de confirmation de test réseau Elden Ring | Bande-annonce de précommande

BridTV

6408

Anneau ancien | Bande-annonce de précommande

893933

893933

centre

13872

À quelle heure commence le test du réseau Elden Ring ?

La date de sortie et l’heure de début de la première session du test de réseau bêta fermé d’Elden Ring sont 03h00 PT, 06h00 ET et 11h00 GMT le 12 novembre.

Lorsque l’événement commencera, il se terminera rapidement aux heures de 06h00 PT, 09h00 ET et 14h00 GMT. Vous ne pourrez plus jouer après ces heures.

Vous trouverez ci-dessous les dates et horaires des quatre autres sessions :

Séance 2 :

Commence à 19h00 PT et 22h00 ET le 12 novembre, 03h00 GMT le 13 novembre Se termine à 22h00 PT le 12 novembre, 01h00 ET et 06h00 GMT le 13 novembre

Séance 3 :

Commence à 11h00 PT, 14h00 ET et 19h00 GMT le 13 novembre Se termine à 14h00 PT, 17h00 ET et 22h00 GMT le 13 novembre

Séance 4 :

Commence à 03h00 PT, 06h00 ET et 11h00 GMT le 14 novembre Se termine à 06h00 PT, 09h00 ET et 14h00 GMT le 14 novembre

Séance 5 :

Commence à 19h00 PT et 22h00 ET le 14 novembre, 03h00 GMT le 15 novembre Se termine à 22h00 PT le 14 novembre, 01h00 ET et 06h00 GMT le 15 novembre

Toutes les dates et heures ci-dessus sont des traductions du site Web de FromSoftware et du calendrier officiel de JST.

Comment télécharger le code bêta

Vous ne pouvez pas obtenir de code ou télécharger le test de réseau bêta fermé d’Elden Ring si vous ne vous êtes pas inscrit avant le 1er novembre et recevez un e-mail de confirmation.

Cet e-mail de confirmation comprend la clé dont vous avez besoin pour installer la démo. Si vous avez un tel e-mail, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser le code sur le PSN ou le magasin Microsoft en attendant que vous jouiez sur PS4, PS5, Xbox One ou Series X.

Y aura-t-il un test de réseau ouvert Elden Ring ?

FromSoftware n’a rien dit sur l’opportunité d’un test de réseau ouvert Elden Ring et d’une version bêta publique.

Cependant, il est très peu probable que cela se produise car la sortie du jeu n’est pas si loin et FromSoftware n’a livré que des démos fermées auparavant, comme avec Dark Souls 3.

Bien qu’il soit ennuyeux que nous ne puissions pas tous essayer le jeu pour le moment, l’avantage est que vous pourrez jouer de manière complètement nouvelle et sans restrictions le 25 février.

SKYRIM : Comment activer le mode survie dans Anniversary Edition

Dans d’autres nouvelles, le skin Naruto x Fortnite : la date de sortie, le hub créatif et les cosmétiques expliqués