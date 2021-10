Heure de début et maintenance du crossover For Honor x DBD Halloween 2021

La date de sortie et l’heure de début du crossover For Honor x Dead by Daylight pour l’événement Halloween 2021 d’Ubisoft sont arrivées et le jeu fera bientôt l’objet d’une maintenance.

Les fans doivent savoir que la collaboration se déroule uniquement dans le titre multijoueur d’Ubisoft, vous ne la vivrez donc pas dans le monde de Dead by Daylight. comportement Interactive n’a pas annoncé l’arrivée d’assassins, d’avant-gardes et d’hybrides, mais il y a encore beaucoup d’autres choses à apprécier.

Si vous possédez l’épopée multijoueur d’Ubisoft, vous pourrez bientôt faire l’expérience de la terreur qu’est le trappeur.

À quelle heure commence le crossover For Honor x Dead by Daylight ?

La date de sortie du crossover For Honor x Dead by Daylight est le 21 octobre et son heure de début prévue est 07h45 PT, 10h45 ET et 15h45 BST.

Il est possible que cela puisse commencer un peu plus tard, mais ce sont les heures ci-dessus qui ont été exprimées par Ubisoft. Lorsque l’événement commencera, il durera jusqu’au 11 novembre.

Si vous ne possédez que DBD, la bonne nouvelle est que vous devez anticiper votre propre événement d’Halloween. Cela devrait commencer à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST le 21 octobre, et cela impliquera plus de skins Hallow Cursed.

Maintenance de l’événement For Honor Halloween 2021

La mise à jour de maintenance 2021 d’Ubisoft pour l’événement For Honor x Dead by Daylight Halloween débutera à 06h00 PT, 09h00 ET et 14h00 BST le 21 octobre.

Il devrait durer une heure et 45 minutes, d’où l’heure de lancement prévue pour le crossover. Toutes ces heures sont une gracieuseté d’un gestionnaire de communauté Ubisoft sur Reddit.

Les notes de mise à jour ne sont pas disponibles au moment de la rédaction, mais les tailles de fichier sont les suivantes :

PC : 2,65 Go PS : 1,78 Go Xbox : 1,78 Go

Faites attention aux choses qui vous heurtent (ou vous poignardent) pendant la nuit. L’événement d’Halloween Play For Honor, Survivors of the Fog, du 21 octobre au 11 novembre ! Survivez au tueur terrorisant de @DeadbyBHVR, le trappeur. Un nouveau héraut de la mort est descendu sur Heathmoor. pic.twitter.com/OZkB9Et4sO – Pour l’honneur (@ForHonorGame) 20 octobre 2021

Survivants du brouillard

Survivors of the Fog est le titre officiel de la collaboration et il est livré avec un mode unique à durée limitée pour le plaisir des joueurs d’Ubisoft.

Selon le site Web d’Ubisoft, le mode de jeu Survivors est une expérience PvP 4v4 sans serviteurs. Plutôt que des serviteurs, vous serez plutôt poursuivi par le trappeur qui parcourt la carte pour tuer des héros.

Le trappeur est incroyablement mortel et effrayant, mais vous obtiendrez des points pour l’avoir tué. Pour gagner le mode, votre équipe devra atteindre 100 points.

En ce qui concerne les récompenses, tout ce qu’Ubisoft a dit, c’est que les joueurs pourront débloquer un effet, un ornement et une tenue de combat.

