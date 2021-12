Heure de début, programmation et comment regarder le concert

L’un des concerts les plus attendus de l’année, Weverse Con 2022, avec TXT, Justin Beiber, Seventeen et plus, aura lieu le 31 décembre. Voici un aperçu de l’heure de début, de la programmation et de la façon dont vous pouvez regarder le concert.

L’édition 2022 de Weverse Con sera diffusée depuis le Korea International Exhibition Center (KINTEX). Aux côtés d’artistes sud-coréens, la programmation internationale de l’événement rejoindra virtuellement la scène.

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

Weverse Con 2022 : heure de début expliquée aux téléspectateurs internationaux

Weverse Con 2022 aura lieu le 31 décembre à 17h30 KST/3h30 HE. Découvrez la répartition internationale du temps de concert ci-dessous.

Heure du Pacifique : 00 h 30 PT, 31 décembre Heure centrale : 2 h 30 CT, 31 décembre Heure de l'Est : 3 h 30 HE, 31 décembre Heure britannique : 8 h 30 GMT, 31 décembre Heure européenne : 9 h 30 CET, 31 décembre Heure indienne : 14 h 00 IST, 31 décembre Heure des Philippines : 16 h 30 aux Philippines, 31 décembre Heure du Japon : 17 h 30 au Japon Heure, 31 décembre Heure australienne : 18 h 00 ACST, 31 décembre Heure de la Thaïlande : 15 h 30 à Bangkok, Thaïlande, 31 décembre

Programmation Weverse Con 2022: la liste des interprètes du concert HYBE expliquée

L’union familiale annuelle HYBE, alias Weverse Con 2022, a promis un certain nombre d’artistes K-pop de renommée mondiale pour le concert de cette année.

Cependant, le groupe BTS, deux fois nominé aux Grammy Awards, qui est actuellement en pause, manquera l’événement.

Liste des artistes

SMS

L’artiste K-pop historique de Billboard, TXT, qui a régné sur le palmarès Billboard 200 pendant plus de 12 semaines et est devenu le premier artiste K-pop à réaliser l’exploit, sera à la Weverse Con 2022 avec sa discographie à succès de l’année.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dix-sept

Le gagnant du grand prix AAA et groupe K-pop millionnaire Seventeen sera à la Weverse Con 2022.

Le groupe, considéré comme le groupe K-pop « auto-producteur », se produira à partir de leurs deux albums à succès de l’année, « Your Choice » et « Attacca ».

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Justin Bieber

L’artiste de HYBE Labels, Justin Bieber, rejoindra également virtuellement Weverse Con 2022.

L’artiste de 27 ans, lauréat d’un Grammy, s’est récemment produit au Jingle Bell Ball 2021 organisé par Capital FM à l’O2 de Londres.

Photo de Cliff Lipson/CBS via .

ENHYPEN

Le gagnant du MMA 2021 Meilleur nouvel artiste masculin de l’année, Enhypen, sera également présent à Weverse Con 2022.

Enhypen rejoindra Weverse con 2022 (Twitter officiel d’Enhypen)

D’autres dans la gamme incluent:

fromis_9 Lee Hyun Bumzu DVWN

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Comment regarder la Weverse Con 2022

Les fans peuvent regarder le concert de fin d’année Weverse Con 2022 sur Venew Live à partir des liens achetés.

Pour acheter des billets pour Weverse Con 2022, cliquez ici. Regardez l’avant-première du concert ci-dessous.

