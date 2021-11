Heure de début, programmation et où regarder le concert mondial de K-pop 2021

Le concert mondial de K-pop 2021, dans le cadre du festival K-culture, aura lieu le 14 novembre. Découvrez le temps d’antenne, la programmation étoilée avec NCT Dream, Aespa, Itzy, SHINee Key, et plus, et où regarder les détails ci-dessous.

Hébergé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée (MCST, Minister Hwang Hee) et la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux, le festival K-culture de 2021 a débuté le 13 novembre.

Parallèlement au concert mondial de K-pop 2021 le 14 novembre, le festival K-culture comprenait des événements tels que K-POP Star Talk & Stage, ‘K-POP Random Play Dance’ et des foires aux fans avec certains des K-pop émergents. groupes.

Le temps d’antenne du concert mondial de K-pop 2021 expliqué

Le dernier événement du festival K-culture, le concert mondial de K-pop 2021 aura lieu le 14 novembre à partir de 19 h KST / 5 h HE. Consultez l’horaire international ci-dessous.

Heure centrale : 14 novembre, 4 h 00, heure du Centre (CT) Heure de l’Est : 14 novembre, 5 h 00, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 14 novembre, 2 h 00 Heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 14 novembre, 11 h 00 Heure d’Europe centrale (CET) Heure britannique : 14 novembre, 10 h 00 GMT Heure indienne : 14 novembre, 15 h 30 Heure standard indienne (IST) Heure des Philippines : 14 novembre 18 h 00 aux Philippines Heure japonaise : 14 novembre 19 h 00 Tokyo, Japon Australien Heure : 14 novembre, 19 h 30, heure normale du centre de l’Australie (ACST) Thaïlande Heure : 14 novembre, 17 h à Bangkok, Thaïlande



Gamme de Le concert mondial de K-pop 2021 exploré



Le dernier événement intitulé « Light 4 U Concert », alias « BIT 4 U Concert », a taquiné une distribution étoilée de groupes de K-pop mondialement populaires, ainsi que le célèbre groupe de danse Hook de Street Woman Fighter et plus encore.

S’aligner

Distribution nationale

Clé NCT Dream Aespa SHINee PENTAGONE

Simon Dominic Loco Brave Girls HOOK ITZY

Qui animera l’émission

Jeno et ITZY Lia de NCT Dream accueilleront le concert qui aura lieu dans le KINTEX 2nd Exhibition Hall 9 Hall. Vérifiez où regarder le concert en ligne ci-dessous.

Où regarder le concert mondial de K-pop 2021 en ligne

Regardez le concert de Light 4 U sur la chaîne YouTube de K-culture ici. Faites-nous part de vos moments préférés du concert @HITCculture. Pour ceux qui peuvent assister hors ligne au concert World K-pop 2021, consultez pour plus de détails ici.

