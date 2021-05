Heure de début, programmation, télévision, calendrier de diffusion et plus encore pour Goodyear 400 ⋆ .

Il est tout à fait normal que NASCAR passe le week-end de la fête des mères sur une piste avec un surnom féminin – «The Lady in Black».

Bien sûr, Darlington Raceway est également connu sous le nom de «The Track Too Tough To Tame», et un groupe de pilotes de la 37 Cup Series cherchera à faire exactement cela en équilibrant la vitesse acquise en chevauchant le long du mur extérieur avec la discipline à maintenir. leurs voitures de le frapper. Trouver cet endroit idéal est souvent la clé pour trouver la voie de la victoire.

Mais prédire un vainqueur a été un exploit presque impossible cette saison, avec 11 courses dans les livres et toujours un seul vainqueur à répétition. Les 10 vainqueurs en 2021 n’incluent pas Kevin Harvick, qui a remporté deux des trois courses à Darlington la saison dernière, ni Denny Hamlin, qui a remporté la troisième.

Alors, qui va conquérir «La Dame en noir» dimanche? Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour vous préparer pour le Goodyear 400 à Darlington Raceway.

HEURE DE DÉBUT: 15 h 30 HE.

LA TÉLÉ: FS1. La diffusion avant la course commence à 14 h HE sur Fox Sports 1.

RADIO: Motor Racing Network et SiriusXM NASCAR Radio.

DIFFUSION: Fox Sports Go (doit avoir un fournisseur de télévision) et l’application FOX Sports Go ainsi que d’autres services de streaming.

DISTANCE DE COURSE: 293 tours autour de la piste de 1,366 mile pour un total de 400,2 miles.

LONGUEURS DES ÉTAPES (tours par étape): Étape 1: 90, étape 2: 95, étape 3: 108.

Les pilotes de la NASCAR Cup Series parcourent le virage 1 à Darlington Raceway.

DERNIÈRE FOIS: Kevin Harvick a mené 32 tours, y compris les 13 derniers, avant de battre Austin Dillon de 0,343 seconde lors de l’ouverture des séries éliminatoires 2020 le 6 septembre. Mai 2020 a présenté des courses consécutives à Darlington alors que NASCAR revenait d’un arrêt de près de deux mois pour le Pandémie de covid19. Harvick a dominé la course du 17 mai, menant 159 tours et remportant une victoire de 2,154 secondes sur Alex Bowman. Trois jours plus tard, Denny Hamlin a gagné sous caution, menant les 12 derniers tours avant que la course ne soit appelée avec 20 tours à faire à cause de la pluie.

QUALIFICATION: Il n’y a pas eu de qualification en piste pour cette course. Au lieu de cela, NASCAR a utilisé une formule de mesure des performances pour déterminer la gamme:

25 pour cent: position d’arrivée du pilote de la course précédente

25 pour cent: position finale du propriétaire de la voiture de la course précédente

35 pour cent: classement par points du propriétaire de l’équipe

15 pour cent: tour le plus rapide de la course précédente

S’ALIGNER: Ce sera une première rangée entièrement Ford avec Brad Keselowski de Team Penske en pole aux côtés de Kevin Harvick de Stewart-Haas Racing. Kyle Busch, qui a remporté la semaine dernière au Kansas Speedway, partira troisième d’une Toyota aux côtés de son coéquipier Joe Gibbs Racing, Martin Truex Jr.

Voici la gamme du Goodyear 400 (avec numéro de voiture entre parenthèses):

1. (2) Brad Keselowski, Ford

2. (4) Kevin Harvick, Ford

3. (18) Kyle Busch, Toyota

4. (19) Martin Truex Jr, Toyota

5. (24) William Byron, Chevrolet

6. (9) Chase Elliott, Chevrolet

7. (11) Denny Hamlin, Toyota

8. (21) Matt DiBenedetto, Ford

9. (3) Austin Dillon, Chevrolet

10. (8) Tyler Reddick, Chevrolet

11. (17) Chris Buescher, Ford

12. (22) Joey Logano, Ford

13. (34) Michael McDowell, Ford

14. (5) Kyle Larson, Chevrolet

15. (99) Daniel Suarez, Chevrolet

16. (12) Ryan Blaney, Ford

17. (1) Kurt Busch, Chevrolet

18. (42) Ross Chastain, Chevrolet

19. (48) Alex Bowman, Chevrolet

20. (6) Ryan Newman, Ford

21. (20) Christopher Bell, Toyota

22. (14) Chase Briscoe, Ford

23. (23) Bubba Wallace, Toyota

24. (41) Cole Custer, Ford

25. (38) Anthony Alfredo, Ford

26. (43) Erik Jones, Chevrolet

27. (10) Aric Almirola, Ford

28. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet

29. (37) Ryan Preece, Chevrolet

30. (7) Corey Lajoie, Chevrolet

31. (77) Justin Haley, Chevrolet

32. (78) BJ McLeod, Ford

33. (51) Cody Ware, Chevrolet

34. (53) JJ Yeley, Chevrolet

35. (00) Quin Houff, Chevrolet

36. (15) James Davison, Chevrolet

37. (52) Josh Bilicki, Ford

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: NASCAR Darlington 2021: Heure de début, programmation, TV, calendrier de diffusion