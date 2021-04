Heure de l’annonce de Boris Johnson: À quelle heure le PM parlera-t-il aujourd’hui – Que dira-t-il? | UK | Nouvelles

Le lundi de Pâques, le Premier ministre Boris Johnson rencontrera son cabinet pour approuver la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage au Royaume-Uni, avant de s’adresser à la nation lors d’un briefing à Downing Street. À l’ordre du jour, nous pouvons nous attendre à voir le Premier ministre discuter de l’ouverture de l’hôtellerie et de la vente au détail non essentielle, des projets de passeports pour les vaccins contre les coronavirus, des tests rapides et des voyages internationaux.

À quelle heure Boris Johnson parle-t-il?

Bien que l’heure exacte du briefing de Downing Street n’ait pas été annoncée, nous pouvons nous attendre à entendre le Premier ministre vers 17 heures le lundi de Pâques.

Ce discours marquera le dernier plan du gouvernement pour ouvrir à nouveau l’économie britannique, après un long et brutal hiver de verrouillage.

M. Johnson devrait discuter de trois choses principales: la prochaine étape de la feuille de route, les voyages internationaux et les passeports Covid.

Que dira le Premier ministre?

Déblocage du 12 avril

On s’attend à ce que M. Johnson donne officiellement le feu vert pour passer à la prochaine étape de la feuille de route pour faciliter le verrouillage le 12 avril.

Les plans pour faciliter le verrouillage sont basés sur quatre tests liés aux données émergentes de Covid, et ceux-ci doivent être satisfaits avant de passer à la phase suivante.

Ces quatre critères sont: le déploiement des vaccins se poursuivant comme prévu, les vaccins faisant baisser les décès et les hospitalisations, le nombre de cas ne menaçant pas le NHS et aucune nouvelle variante créant des risques imprévus.

Le premier ministre a rencontré des scientifiques au cours de la fin de semaine pour analyser les dernières données, ce qui éclairera son annonce aujourd’hui.

À partir du 12 avril, ce qui suit devrait être autorisé:

Tous les magasins sont autorisés à ouvrir, ainsi que les services de proximité, y compris les coiffeurs et les salons de beautéRestaurants et pubs autorisés à servir de la nourriture et de l’alcool aux clients assis à l’extérieur, ainsi que les zoos, parcs à thème, bibliothèques et centres communautaires peut prendre des vacances en Angleterre dans un logement indépendant

Voyage international

M. Johnson devrait mettre en place un système de feux de circulation pour ouvrir les frontières.

Les pays devraient être classés en vert, orange ou rouge pour les voyageurs britanniques.

Les pays verts signifieraient que les gens pourraient retourner au Royaume-Uni sans aucune restriction.

Les destinations ambrées signifieraient très probablement que les personnes doivent mettre en quarantaine à la maison.

Les pays rouges exigeraient probablement un séjour formel de 10 jours en quarantaine dans un hôtel.

Vous pouvez en savoir plus sur les pays qui pourraient figurer sur quelle liste ICI.

Certification Covid

Le Premier ministre devrait également présenter des plans pour tester les passeports ou la certification Covid.

On s’attend à ce que le gouvernement dise qu’un certificat ou un passeport Covid sera nécessaire pour montrer que vous avez soit: eu un vaccin, un test négatif récent ou positif au cours des six derniers mois, donc vous avez des anticorps.

Les passeports Covid devraient être en grande partie numériques, avec une certification sur votre téléphone.

Le public ne sera pas tenu de présenter une certification pour entrer dans des lieux, tels que des pubs ou des restaurants, mais sera requis pour les théâtres, les cinémas et la musique ou les événements sportifs.