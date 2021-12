Heure de mise à jour de l’arrivée de la neige sur GTA Online 2021 Festive Surprise

Nous sommes très proches de Noël et de l’heure de mise à jour hebdomadaire de GTA Online, ce qui signifie que la neige devrait bientôt arriver pour l’événement Grand Theft Auto Festive Surprise 2021.

Grand Theft Auto 5 reste très populaire et il y a beaucoup à faire pour les fans. Le contrat DLC avec le Dr Dre vient de contenir de nouvelles musiques, voitures et armes, et les mises à niveau de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X sont prévues pour mars 2022.

Alors que le Dr Dre DLC est fantastique avec beaucoup de nouveau contenu pour les fans, il n’est pas surprenant que tout le monde attend l’arrivée des routes verglacées et des boules de neige.

Quand neige-t-il dans Grand Theft Auto Online 2021 ?

La neige pourrait arriver sur GTA Online pour 2021 le 23 décembre à 02h00 PT, 05h00 ET et 10h00 GMT.

Il n’est pas garanti que le gel blanc arrivera demain, mais jeudi est le jour de mise à jour habituel pour Grand Theft Auto. Bien que non confirmé au moment de la rédaction, il est prévu que l’événement Festive Surprise sortira demain car c’est la dernière chance avant Noël.

De plus, l’événement hivernal a déjà atterri mardi et jeudi au cours de la quatrième semaine de décembre. Voici quelques exemples (via Fandom) :

Bonus des Fêtes 2020 – Mardi 22 décembre Surprise festive 2019 – Jeudi 19 décembre Surprise festive 2018 – Mardi 18 décembre

Bien que l’événement Festive Surprise puisse atterrir demain, il est possible que la neige arrive à tout moment par la suite, car elle est parfois aléatoire.

Les modifications apportées à GTA Online incluent :

📲 📧 Moins d’appels téléphoniques, de SMS et d’e-mails

⚠️🗺️ Alertes déplacées vers la carte du menu Pause

🏆 Nouveaux prix et objectifs quotidiens du menu Pause

💸 Frais de maintenance quotidiens réduits de moitié

💰 Augmentation de la capacité de sécurité dans les boîtes de nuit et les arcades

Et plus : https://t.co/2D0Z7wcRZv – Rockstar Games (@RockstarGames) 15 décembre 2021

Surprise festive de GTA Online 2021

L’événement Grand Theft Auto Festive Surprise devrait apporter un temps hivernal ainsi que des récompenses gratuites.

Vous devriez recevoir des cadeaux juste pour vous connecter au jeu pendant l’événement, et voici les cadeaux qui ont été offerts pour les bonus des fêtes 2020 :

Le masque émissif Vibrant Stitch Le pull festif Red Bleeder Le pull festif vert Cluckin’ La livrée tartan pour l’Ocelot Ardent, Buckingham Akula et Karin Technical Custom La livrée Candy Cane pour le Comet Safari, HVY APC et HVY Insurgent Pick-Up Custom A care paquet contenant le lanceur de feu d’artifice, 20 roquettes de feu d’artifice, une offre complète de collations et d’armures, 25 bombes collantes, 25 grenades, 10 mines de proximité et 10 Molotovs Grotti Brioso 300

Si vous jouez à Red Dead Redemption 2, sachez que certains des cadeaux du Far West sont disponibles dès maintenant.

