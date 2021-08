Heure de sortie, bonus de précommande et Season Pass

in

Le développeur Aliens Fireteam Elite a annoncé son heure de sortie et les fans doivent agir rapidement pour obtenir ses bonus de précommande.

C’est un cauchemar coopératif à trois joueurs dans lequel vous et deux amis êtes chargés d’abattre des foules de Xénomorphes au sang acide. Les développeurs ont promis des mises à jour gratuites après le lancement et ont également insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de microtransactions.

Colonial Marines a été une énorme déception en 2013, alors j’espère que Cold Iron Studios offrira aux fans une bien meilleure représentation de la célèbre horreur spatiale de James Cameron.

Aliens : Fireteam Elite – Bande-annonce de précommande

BridTV

3432

Aliens : Fireteam Elite – Bande-annonce de précommande

https://i.ytimg.com/vi/rHah9zqN1BY/hqdefault.jpg

825339

825339

centre

13872

A quelle heure sort Aliens Fireteam Elite ?

La date et l’heure de sortie d’Aliens Fireteam Elite sont le 23 août à 21 h 00, ainsi qu’à 00 h 00 HE et 05 h 00 BST le 24 août.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées par le compte Twitter du jeu qui a partagé une carte de lancement. Il est disponible sur PlayStation, Xbox et PC, et il peut être joué en solo si vous osez tenter d’éliminer tous les Xenomorphs sur votre solitaire.

Cependant, si vous voulez naturellement des amis à vos côtés tout en marchant dans des couloirs infestés de ruches, vous ne pourrez faire équipe qu’avec deux camarades. Et oui, vous aurez besoin de PS Plus pour jouer en ligne.

Bonus de précommande Aliens Fireteam Elite

Les bonus de précommande pour toute édition d’Aliens Fireteam Elite sont les suivants :

Pack Marine durci (y compris l’accessoire de tête de bandana) Couleur d’arme camouflage rouge numérique Trois décalcomanies d’armes Emote de blague « Chestburster »

L’édition Standard de Focus Home Interactive coûte 34,99 £, tandis que le forfait Deluxe est de 59,99 £. Il est livré avec un pack de vétérans qui comprend un fusil à pompe Heirloom Standoff ainsi que des articles cosmétiques tels que des tenues de classe, des accessoires de tête, des couleurs d’armes et des emotes.

Non seulement cela, mais la version Deluxe récompense également les acheteurs avec le Season Pass.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Aliens : Fireteam Elite arrive à 00h00, heure avancée de l’Est, le 24 août pour toutes les plateformes ! Nous avons élaboré cette carte afin que vous puissiez mieux planifier à l’avance votre réveil du sommeil cryogénique. A bientôt au LV-895 ! https://t.co/GhWXc0vDl0 pic.twitter.com/4gmfCNcZB0 – Aliens : Fireteam Elite (@AliensFireteamE) 20 août 2021

Passe de saison

Les propriétaires de l’édition Deluxe obtiendront le Pass Endeavour qui comprend les saisons une à quatre.

Peu de choses ont été partagées, mais le site Web du jeu indique que chaque version saisonnière de DLC proposera des articles cosmétiques exclusifs, notamment plus de tenues et de couleurs d’armes.

Si vous n’avez pas envie de payer 20 £ de plus pour ce Pass, la bonne nouvelle est que les développeurs prévoient de fournir régulièrement des mises à jour et des récompenses gratuites.

Dans d’autres nouvelles, la bêta de Riders Republic : heure de début, comment télécharger et date de fin