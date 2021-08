Heure de sortie, contenu bonus et prix de Director’s Cut

in

L’heure de sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut est à nos portes et il est livré avec un tas de contenu bonus ainsi qu’une mise à niveau PS5 à des prix différents.

La version standard de Sucker Punch a disparu du magasin PSN, ce qui signifie que les futurs acheteurs ne pourront acheter que la copie étendue. Cependant, si vous n’êtes intéressé que par le multijoueur du jeu, vous pourrez acheter une version autonome de Legends en septembre.

Bien que le compagnon multijoueur du jeu soit étonnamment génial, vous devriez également jouer à son mode solo, car c’est l’une des meilleures exclusivités Sony de tous les temps.

À quelle heure sort Ghost of Tsushima Director’s Cut ?

L’heure de sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut est 00h00 HE et BST le 20 août.

Cela signifie que vous ne disposez que d’un temps très limité pour acheter le jeu avant son lancement et obtenir ses bonus de précommande : 11 œuvres d’art et une bande-son numérique avec deux nouvelles chansons. Vous devrez échanger ces récompenses avant décembre 2024.

Bien que les incitations à la précommande ci-dessus soient décentes, l’expansion réelle comprend bien plus.

Contenu bonus de Ghost of Tsushima Director’s Cut

Le contenu bonus de Ghost of Tsushima Director’s Cut comprend un tout nouveau chapitre sur l’île d’Iki.

Ce nouveau terrain de jeu à explorer comprend un nouveau récit et des quêtes, et il abrite également de nouveaux mini-jeux, techniques, types d’ennemis et armures à découvrir. Il y aura également des trophées uniques à débloquer à la poursuite de votre platine.

Si vous jouez sur PS5, vous bénéficierez de fonctionnalités exclusives liées au retour haptique et à la synchronisation labiale japonaise.

La boutique PSN répertorie également les éléments suivants pour l’achat du jeu :

Légendes en mode coopératif en ligne Mini livre d’art numérique Commentaire du réalisateur One Technique Point Charm of Hachiman’s Favor Hero of Tsushima Skin Set

Prix

Il coûte 59,99 £ sur PS4 et 69,99 £ sur PS5. Cependant, si vous possédez déjà le jeu de base sur PS4, vous pourrez passer à Director’s Cut sur la même console pour seulement 15,99 £.

Quant à la mise à niveau PS5, à partir du 20 août, vous pourrez l’acheter individuellement pour 29,99 $. Si vous avez acheté la mise à niveau PS4 puis passez à la PS5, vous pourrez acheter la mise à niveau de nouvelle génération pour 9,99 $ (aucun autre prix n’est indiqué sur le blog PlayStation).

