Heure de sortie d’Alan Wake Remastered, statut et changements du Game Pass

La date et l’heure de sortie d’Alan Wake Remastered sont presque là et sa liste de changements est passionnante pour les fans de retour.

C’est l’un des jeux vidéo les plus inoubliables de tous les temps, et il existe un lien entre lui et Control. En raison de cette connexion couplée à son retour prochain, les fans prient pour qu’une suite tant attendue arrive finalement.

Il y a des rumeurs selon lesquelles une suite est en préparation avec Epic Games, mais – pour l’instant – tout ce que les fans pourront faire est de retourner dans l’enfer effrayant qu’est Bright Falls.

Alan Wake remasterisé | Bande-annonce de PlayStation Showcase 2021

A quelle heure sort Alan Wake Remastered ?

La date et l’heure de sortie d’Alan Wake Remastered sont le 4 octobre à 21 h 00 HE et le 5 octobre à 00 h 00 HE et BST.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées sur les magasins Microsoft et PSN. Quant au PC, il n’y a pas de date de sortie mais il ne sera disponible que sur la boutique Epic Games.

Vous pouvez le pré-commander dès maintenant pour le prix de 24,99 £ sur toutes les plateformes. Il est disponible sur Xbox One, PS4, Series X et PS5.

Alan Wake est-il remasterisé sur Xbox Game Pass ?

Alan Wake Remastered n’est pas sur Xbox Game Pass.

Ce ne sera pas sur le service d’abonnement de Microsoft le 5 octobre, et il n’y a pas de plans annoncés pour qu’Epic Games l’ajoute à la bibliothèque Xbox. Le jeu original faisait déjà partie du Game Pass, mais il a été supprimé en mai de cette année.

Bien qu’il soit décevant qu’aucune des versions du jeu ne fasse partie de sa gamme, vous devriez toujours rejoindre le service si vous ne l’avez pas déjà fait. En effet, il propose une fantastique gamme de jeux nouveaux et anciens pour seulement 7,99 £ par mois.

Liste des changements

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des changements et améliorations apportés au jeu :

60 visuels FPS 4K Chaque épisode DLC inclus Nouveau commentaire de l’écrivain et réalisateur Same Lake

En plus de tout ce qui précède, Eurogamer rapporte que le remaster a également supprimé le placement de produit d’origine.

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de Nickelodeon All Star Brawl et le prix du PlayStation Store