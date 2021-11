Heure de sortie, date et tracklist du nouvel album explorés

Adèle est de retour ! Les fans attendaient avec impatience que la chanteuse sorte un album et ce moment est déjà là ! Heureusement pour vous, nous avons tous les détails concernant l’heure de sortie, les données et la liste des pistes de son quatrième album.

Beaucoup de choses ont changé depuis qu’Adele a sorti sa musique. Pour commencer, la chanteuse a décidé de divorcer et a commencé à travailler sur sa santé mentale et physique. Dans le même temps, elle a rappelé à ses fans comment on devrait être soi-même sans vergogne, peu importe ce que la vie leur réserve.

Avec cet état d’esprit en tête, il n’était pas surprenant qu’Adele ait quelque chose d’unique à offrir à ses fans cette fois. Avec seulement quelques heures à jouer, les fans auront la chance d’écouter son album.

Date et heure de sortie de ’30’ explorées

L’album d’Adele devrait sortir le 19 novembre. Plus tôt dans la journée, la chanteuse avait révélé que l’album sortirait à minuit, quelle que soit la partie du pays dans laquelle vous vous trouvez.

Elle a écrit : « 30 – 19 novembre – minuit où que vous soyez. Minuit HNE – 21 h HNP aux États-Unis. À travers son tweet, la chanteuse a signifié que où que vous soyez dans le monde, vous pourrez diffuser et télécharger son album à 12 heures du matin.

Un aperçu de la tracklist de l’album

L’album contient 12 chansons et la version de luxe contient trois chansons supplémentaires. Les chansons sont nommées ci-dessous :

Qu’a dit Adele à propos du prochain album ?

Dans un Instagram Live, Adele avait révélé que son prochain album parle de divorce. En 2019, la chanteuse avait annoncé qu’elle et son mari Simon Konecki divorceraient. Le couple a révélé plus tard qu’ils auraient la garde partagée de leur fils.

S’ouvrant davantage sur le divorce lors de son entretien avec Oprah Winfrey Adele, a déclaré: « Il est venu à un tel moment, où la stabilité que lui et lui ont [her son] Angelo m’a donné, personne d’autre n’aurait jamais pu me donner, surtout à cette époque de ma vie. J’aurais pu facilement emprunter des chemins louches, [or been] sorte d’autodestructeur d’être si submergé par tout cela. Et il est entré et il était stable, la personne la plus stable que j’aie jamais eue dans ma vie jusqu’à ce point.