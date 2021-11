Heure de sortie de Battlefield 2042 et astuce néo-zélandaise pour Xbox

La date et l’heure de sortie de l’édition Standard de Battlefield 2042 sont presque là et vous pouvez jouer un peu plus tôt avec l’astuce néo-zélandaise sur Xbox.

Le dernier opus de DICE est disponible depuis six jours pour tous ceux qui ont acheté l’édition Gold ou Ultimate. Les fans qui ne veulent pas dépenser autant d’argent ont également pu profiter d’un essai de 10 heures sur EA Play.

Bien que l’accueil des joueurs n’ait pas été des meilleurs, vous pourrez vous faire votre propre opinion demain en jouant à l’édition Standard.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce de gameplay

BridTV

6286

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce de gameplay

891528

891528

centre

13872

À quelle heure sort Battlefield 2042 ?

La date et l’heure de sortie de l’édition Standard de Battlefield 2042 sont 21h00 PT le 18 novembre et 00h00 ET et 00h00 GMT le 19 novembre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour la console sur PlayStation et Xbox. Quant à PC, le compte Twitter officiel de la série a confirmé qu’il sera lancé à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 GMT le 19 novembre.

Si vous êtes sur PC et que vous êtes abonné à EA Play Pro, vous devriez déjà avoir acheté l’édition Ultimate gratuitement. Vous pouvez conserver le jeu sans frais supplémentaires tant que vous restez abonné.

L’heure de sortie de Battlefield 2042 en Nouvelle-Zélande ?

La date et l’heure de sortie de Battlefield 2042 en Nouvelle-Zélande sont 00:00 NDZT le 19 novembre.

Ceci est pour PlayStation et Xbox qui devrait se traduire par 03h00 PT, 06h00 ET et 11h00 GMT le 18 novembre. Si vous possédez une console Xbox et avez précommandé l’édition Standard, vous pourrez peut-être jouer à ces heures plus tôt en suivant les étapes ci-dessous :

Sélectionnez Paramètres Cliquez sur Système Passer à la langue et à l’emplacement Changer l’emplacement en Nouvelle-Zélande Réinitialiser la console Xbox

Il n’est pas garanti que cela fonctionnera et ce n’est pas toujours recommandé car cela peut affecter les serveurs. Cependant, c’est ce que beaucoup de gens prévoient de faire selon Reddit car cela a fonctionné pour un accès anticipé avec les packages Gold et Ultimate.

Quant au PC, cela ne fonctionnera pas car il s’agit d’une version évolutive où il se déverrouille à 21h00 NZDT le 18 novembre et à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 GMT le 19 novembre. Il existe une solution de contournement pour PlayStation, mais ce n’est pas la peine car cela coûte plus cher et des problèmes peuvent survenir.

Bonus

Vous trouverez ci-dessous tous les bonus de précommande pour l’édition Standard si vous ne l’avez pas encore acheté :

Standard – 59,99 £ (PS4/Xbox One) Cross-gen – 69,99 £ (PS4, PS5, Xbox One, série X :

Irish – Battle Hardened Legendary Skin Bakou ACB-90 couteau de démontage au corps à corps Mr. Chompy Epic Weapon Charm Landfall Player Card Background et Old Guard Tag

DÉ: Comment jouer en solo dans Battlefield 2042

Dans d’autres nouvelles, Halo Infinite: Comment vérifier les statistiques des joueurs pour la bêta multijoueur