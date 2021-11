Heure de sortie de Call of Duty Vanguard, feuille de route et bonus de précommande

La date et l’heure de sortie de Call of Duty Vanguard ont été confirmées et vous pouvez toujours obtenir ses bonus de précommande.

Le dernier chapitre d’Activision dans leur série la plus emblématique ramène les joueurs à la Seconde Guerre mondiale. Il est livré avec une campagne à apprécier contrairement à Battlefield 2042, et il s’intégrera au jeu gratuit Warzone en décembre.

Il devrait être lancé très bientôt et la bonne nouvelle est qu’Activision a partagé ses plans post-lancement imminents.

A quelle heure sort Call of Duty Vanguard ?

La date et l’heure de sortie de Call of Duty Vanguard sont à 21h00 PT le 4 novembre ainsi qu’à 00h00 ET et 04h00 GMT le 5 novembre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour PC et ont été confirmées par le compte Twitter officiel de la série. Quant à PlayStation et Xbox, il sera lancé à 21h00 PT le 4 novembre, puis à 00h00 HE et 00h00 GMT le 5 novembre comme d’habitude.

Pour rappel, vous pouvez précharger le jeu dès maintenant sur toutes les plateformes. Cela vous permettra de jouer dès son lancement.

Feuille de route

Vous trouverez ci-dessous la feuille de route d’Activision pour le dernier opus de CoD et la saison 1 avec Warzone.

Avant-garde Lancement du jour 1 :

Campagne multijoueur – 20 cartes + nouveaux modes Zombies – prochain chapitre de Dark After

Contenu gratuit de pré-saison :

Vanguard – Carte d’expédition remasterisée (novembre) Warzone – Événement Last Days Of Verdansk (novembre)

Saison 1 Vanguard – 2 décembre :

Nouvelles cartes et modes Nouvelles mises à jour de zombies Nouvelles armes et équipements

Zone de guerre de la saison 1 – 2 décembre :

Nouvelle carte – Carte de l’île Caldera Rebirth Vanguard Royale Nouveaux véhicules de combat Battle Royale

Bonus de précommande Call of Duty Vanguard

Les bonus de précommande pour toute édition de Call of Duty Vanguard sur PlayStation sont les suivants :

Night Raid Mastercraft Weapon Blueprint – pour une utilisation immédiate dans Black Ops Cold War et Warzone Operator Arthur Kingsley – pour une utilisation immédiate dans Black Ops Cold War et Warzone Ghost of War Ultra Skin – pour une utilisation immédiate dans Black Ops Cold War et Warzone (expire en novembre 2e)

Vous trouverez ci-dessous les prix et récompenses de chaque édition :

Édition standard – 59,99 £ (PS4, Xbox One) :

Édition intergénérationnelle – 69,99 £ :

Pack d’armes de première ligne Vanguard pour PS4/PS5, Xbox One/Series X 5 heures 2WXP

Édition ultime – 99,99 £ :

Vanguard pour PS4/PS5, Xbox One/Series X Frontline Weapons Pack 5 heures 2WXP Vanguard Battle Pass Bundle

