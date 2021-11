Heure de sortie de Call of Duty Vanguard Nouvelle-Zélande et comment jouer tôt

La date et l’heure de sortie de Call of Duty Vanguard New Zealand sont à l’aube et les joueurs d’autres régions peuvent l’exploiter pour jouer tôt.

Beaucoup de gens sont enthousiasmés par le retour prochain à la Seconde Guerre mondiale. Il lance avec 20 cartes multijoueurs ainsi que des zombies, et il remplacera Black Ops Cold War pour Warzone en décembre.

Bien qu’il y ait beaucoup d’actions à prévoir après le lancement, la bonne nouvelle est que le titre sera entièrement lancé demain si vous changez de région.

À quelle heure sort Call of Duty Vanguard en Nouvelle-Zélande ?

La date et l’heure de sortie de Call of Duty Vanguard en Nouvelle-Zélande sont 00h00 NZST le 5 novembre.

Ceci est pour PlayStation et Xbox et cela devrait se traduire aux heures de 05h00 PT, 08h00 ET et 12h00 GMT le 4 novembre pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Fondamentalement, cela vous permet de jouer au jeu 19, 16 et 12 heures plus tôt pour les régions susmentionnées.

Semblable à Black Ops Cold War, les fans jouent avec les paramètres de leurs consoles PlayStation et Xbox pour profiter du jeu dès que possible. Nous vous recommandons d’attendre simplement que le jeu se débloque dans votre région, mais vous pouvez essayer de rejoindre le champ de bataille prématurément si vous êtes désespéré.

Comment jouer à Call of Duty Vanguard en avance

Vous pouvez essayer de jouer à Call of Duty Vanguard tôt sur Xbox en changeant simplement votre emplacement en Nouvelle-Zélande.

Suivez simplement les étapes ci-dessous :

Sélectionnez Paramètres Cliquez sur Système Passer à la langue et à l’emplacement Changer l’emplacement en Nouvelle-Zélande Réinitialiser la console Xbox

Quant à PlayStation, c’est beaucoup plus compliqué et ce n’est probablement pas la peine. Vous devrez créer un compte néo-zélandais, acheter Vanguard sur la boutique NZ PSN et activer le partage de console et la lecture hors ligne dans les paramètres PS5. Cela ne vaut pas la peine non plus, car vous devrez probablement dépenser plus d’argent en cartes-cadeaux PSN néo-zélandais à échanger, car vous ne pourrez pas utiliser votre carte de crédit ou Paypal.

Pour PlayStation 4, votre compte habituel doit être activé en tant que principal dans les paramètres. Pour être sûr, vous voudrez précommander Call of Duty sur ce compte, puis créer un profil néo-zélandais. En théorie, vous devriez alors pouvoir jouer au nouveau CoD sur les deux comptes lorsqu’il se déverrouille dans chaque région.

Nous ne recommanderions pas la méthode PlayStation au cas où cela tournerait mal. Cependant, vous pouvez consulter le didacticiel YouTube de TastyFPS si vous êtes déterminé.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Taille du fichier

Le téléchargement et la taille du fichier du dernier jeu CoD sur PlayStation et Xbox sont les suivants :

PS5 – 64,13 Go (89,84 Go)

PS4 – 54,65 Go (93,12 Go)

Xbox One – 56,6 Go

Xbox série X – 61 Go

