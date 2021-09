Heure de sortie de Diablo 2 Resurrected et liste des nouvelles fonctionnalités

La date et l’heure de sortie de Diablo 2 Resurrected sont à l’aube et il existe une liste de nouvelles fonctionnalités que les fans doivent anticiper.

Bien qu’il y ait de nombreux changements dans le jeu, tels que le design du guerrier Amazon et des visuels bien meilleurs, vous pourrez passer à son format 2000 si vous vous sentez particulièrement nostalgique. C’est particulièrement bien pour les nouveaux venus ou les anciens fans qui veulent revivre la beauté mais aussi toutes les verrues du jeu à l’ancienne.

Certains fans peuvent craindre qu’il n’y ait pas assez de changements pour justifier un achat, mais il y a une myriade d’améliorations de la qualité de vie ainsi que des changeurs de jeu.

À quelle heure sort Diablo 2 Resurrected ?

La date et l’heure de sortie de Diablo 2 Resurrected seront le 23 septembre à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées par le responsable de la série de Blizzard, Rod Fergusson, sur Twitter. Cependant, le magasin PSN indique qu’il sortira à 00h00 HE et BST le même jour.

Il sortira peut-être plus tôt sur PlayStation par rapport à Xbox et PC, mais il sera quand même disponible à partir du 23 septembre.

Diablo 2 Ressuscité de nouvelles fonctionnalités

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des nouvelles fonctionnalités de Diablo 2 Resurrected :

Progression croisée Graphismes remasterisés Saisons d’échelle remaniées Interface utilisateur repensée Rangement étendu Ramassage automatique Scènes refaites

Tout ce qui précède est une gracieuseté du site officiel du jeu. La progression croisée vous permettra de transférer votre sauvegarde, votre butin et votre personnage vers d’autres plates-formes sur lesquelles vous possédez le jeu, tandis que la récupération automatique est une fonctionnalité qui a été introduite dans Diablo 3.

Les saisons d’échelle remaniées sont des classements mondiaux, l’interface utilisateur repensée est plus avancée et propose des comparaisons d’info-bulles d’articles, et la réserve élargie offre plus d’espace pour votre butin.

Enfin, les graphismes remasterisés et les cinématiques refaites mettent à jour le jeu en Ultra Haute Définition 4k (2160p) sur PC. Les monstres, les héros, les objets et les sorts ont tous été relookés, mais vous pouvez voyager dans le temps jusqu’à l’an 2000 si vous le souhaitez.

Bonus de précommande

En pré-commandant le jeu, vous obtiendrez la transmogrification Heritage of Arreat. Cela vient avec la transmogrification Barbare pour Diablo 3.

L’édition Standard de Blizzard coûte 34,99 £, tandis que la Prime Evil Collection coûte 49,99 £ et comprend les éléments suivants :

Diablo III: Eternal Collection Diablo III: Hatred’s Grap Wings Diablo III: Mephisto Pet

Vous pouvez passer à la Prime Evil Collection si vous avez acheté l’édition Standard, mais il n’y a pas de prix de mise à niveau au moment de la rédaction.

