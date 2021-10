Heure de sortie de Disciples Liberation et bonus de l’édition Deluxe

La date et l’heure de sortie de Disciples Liberation sont à l’aube et vous pouvez toujours obtenir ses bonus de l’édition Deluxe.

C’est une épopée à venir qui pourrait vous prendre jusqu’à 80 heures. Vous vous mettrez à la place de sa principale dame Avyanna, et vous serez chargé de prendre de nombreuses décisions et choix tout en voyageant avec vos compagnons.

Les fans de RPG voudront jouer dès que possible, et la bonne nouvelle est que le jeu sort demain.

Disciples : Libération | Bande annonce

A quelle heure sort Disciples Libération ?

La date et l’heure de sortie de Disciples Liberation sont 09h00 PT, 12h00 HE et 17h00 BST le 21 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour PC via Steam. Pendant ce temps, il sera lancé à 00h00 BST pour PlayStation et à 01h00 BST pour Xbox le même jour.

Bonus de l’Édition Deluxe de Disciples Liberation

L’édition Disciples Liberation Deluxe coûte 49,99 £ et comprend les bonus ci-dessous :

Pack de ressources d’Yllian avec 5 points de compétence supplémentaires Deux ensembles d’armures uniques Deux fragments d’émotion d’armes exclusifs pour Avyanna

Il ne semble pas y avoir d’exclusivités de précommande pour le forfait Deluxe ou Standard (44,99 £).

Configuration requise

Vous trouverez ci-dessous la configuration système minimale et recommandée si vous prévoyez de jouer sur Steam :

Le minimum:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-6402P ou AMD Ryzen 1300X

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon R9 380 4 Go

DirectX : Version 11

Espace de rangement: 8 Go d’espace disponible

Carte son: Carte son compatible DirectX 11 intégrée ou dédiée

Notes complémentaires: (1080p / 30 FPS / Paramètres graphiques faibles)

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 1700

Mémoire: 16 Go de RAM

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go ou AMD Radeon RX 590 6 Go

DirectX : Version 11

Espace de rangement: 8 Go d’espace disponible

Carte son: Carte son compatible DirectX 11 intégrée ou dédiée

Notes complémentaires: (1080p / 60 FPS / Paramètres graphiques élevés)

