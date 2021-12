Heure de sortie de FF7 Remake PC, prix Epic Games et bonus Intergrade

Le compte à rebours officiel de l’heure de sortie de FF7 Remake PC est écoulé et les fans sont toujours confus quant au prix et aux bonus du magasin Final Fantasy VII Intergrade Epic Games.

Il y a eu beaucoup de controverse sur le jeu en ligne en raison de ses frais initialement proposés. Cependant, à la suite de l’indignation des fans, le coût a été caché.

C’est un joyau de jeu pour les nouveaux arrivants et les membres de longue date de la communauté Square Enix, et le jeu sera jouable à partir de plus tard dans la journée.

A quelle heure sort FF7 Remake sur PC ?

Le compte à rebours officiel de l’heure de sortie a indiqué que le remake de Final Fantasy 7 sortirait sur PC et la boutique Epic Games à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 GMT le 16 décembre.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté de la newsletter du compte à rebours FF7 de Square Enix. Cependant, toutes les périodes susmentionnées sont révolues et le jeu n’est toujours pas disponible à l’achat.

Cela a naturellement rendu furieux de nombreux fans en ligne qui ne peuvent même pas précommander ou précharger. Cependant, nous continuerons à recharger jusqu’à ce qu’il soit disponible à l’achat.

Si nous devions tenter une supposition, nous pensons qu’elle sortira au plus tard à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT. C’est à ce moment-là que les nouveaux titres sont généralement lancés sur la boutique Epic Games et c’est également à ce moment-là que de nouveaux cadeaux sont disponibles.

Combien coûte le remake de Final Fantasy 7 sur la boutique Epic Games ?

Le prix du remake de Final Fantasy 7 a été révélé à 70 $ sur la boutique Epic Games pour PC.

De nombreux fans se sont plaints de ces frais et ils ont depuis été masqués car la page du jeu n’affiche plus aucun prix. Cependant, nous ne pensons pas que cela coûtera moins, donc 70 $ devraient rester les frais.

On comprend pourquoi les fans sont en colère, mais ce n’est pas la version de base du jeu. C’est l’édition Intergrade qui vient avec beaucoup de contenu supplémentaire.

Bonus intermédiaires

Les bonus Intergrade pour le récit de VII sont les suivants :

Intermission d’épisode (DLC Yuffie) Arme : Cacstar Armure : Midgar Bangle Armor : Shinra Bangle Armor : Corneo Armlet Accessoire : Superstar Belt Accessoire : Mako Crystal Accessoire : Seraphic Boucles d’oreilles Matière d’invocation : Carbuncle Matière d’invocation : Chocobo Chick Matière d’invocation : Cactuar

Vous obtenez toutes les armures et armes ci-dessus via Gift Box dans le menu principal.

