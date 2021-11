Heure de sortie de Forza Horizon 5 et astuce néo-zélandaise pour Xbox

La date et l’heure de sortie des éditions Forza Horizon 5 Standard et Deluxe approchent à grands pas et les joueurs sur Xbox peuvent prendre le volant plus tôt avec une astuce connue en Nouvelle-Zélande.

Il a été lancé sous forme d’accès anticipé le 5 novembre pour ceux qui étaient prêts à acheter le forfait Premium. Cela est venu avec un tas de DLC exclusifs et de modules complémentaires que vous pouvez acheter individuellement dans le magasin Microsoft.

Que vous achetiez ou non l’un des DLC, la bonne nouvelle est que le jeu sera lancé pour tout le monde demain.

A quelle heure sort Forza Horizon 5 ?

La date et l’heure de sortie de Forza Horizon 5 sont 21h01 PT le 8 novembre et 00h01 ET et 00h01 GMT le 9 novembre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour les consoles Xbox et Windows. Quant à Steam, le compte Twitter officiel du jeu indique qu’il sera disponible à 00h01 ET et 04h01 GMT le 9 novembre.

Quant à savoir quand il rejoindra le Xbox Game Pass, il sera également disponible le 9 novembre. Cela signifie que vous pourrez techniquement jouer au jeu gratuitement si vous rejoignez Game Pass pour son prix d’abonnement de 7,99 £ ou 10,99 £ par mois.

Heure de sortie de Forza Horizon 5 en Nouvelle-Zélande

La date et l’heure de sortie de Forza Horizon 5 en Nouvelle-Zélande sont 00h01 NZDT le 9 novembre.

Cela devrait se traduire par 04h01 PT, 07h01 ET et 11h01 GMT le 8 novembre pour les États-Unis et le Royaume-Uni. En gros, cela vous permettra de profiter plus tôt de l’édition Standard ou Deluxe du jeu.

Ce n’est pas recommandé en cas de problème, mais vous pouvez suivre les étapes ci-dessous sur Xbox pour éventuellement jouer à l’heure NZDT dans votre région :

Sélectionnez Paramètres Cliquez sur Système Passer à la langue et à l’emplacement Changer l’emplacement en Nouvelle-Zélande Réinitialiser la console Xbox

Bonus de précommande

Vous trouverez ci-dessous le prix et les bonus des éditions Standard et Deluxe :

Standard – 54,99 £ :

Deluxe – 69,99 £ :

Jeu de base Car Pass – 42 voitures supplémentaires

