Heure de sortie de GTA Trilogy Definitive Edition avec San Andreas Game Pass

La date et l’heure de sortie de l’édition définitive de GTA Trilogy sont imminentes et les abonnés au Game Pass pourront jouer gratuitement à Grand Theft Auto San Andreas Remastered.

Rockstar Games a été un peu discret à propos de sa collection remasterisée, ce qui a suscité des inquiétudes chez les fans concernant sa musique. Cependant, bien que la musique n’ait pas été commentée, Rockstar a montré de nombreuses captures d’écran pour montrer ses améliorations graphiques.

Bien que ce ne soit rien comparé à Los Santos, ce sera toujours le meilleur moyen de découvrir visuellement les trois meilleurs jeux de la série.

Grand Theft Auto : la trilogie | La bande-annonce de l’édition définitive

BridTV

6103

Grand Theft Auto : la trilogie | La bande-annonce de l’édition définitive

https://i.ytimg.com/vi/D71cBUeAL58/hqdefault.jpg

887694

887694

centre

13872

À quelle heure sort la GTA Trilogy Definitive Edition ?

La date et l’heure de sortie de l’édition définitive de GTA Trilogy sont 07h00 PT, 10h00 ET et 14h00 GMT le 11 novembre.

Le PlayStation Store de Sony indique qu’il sera lancé à 00h00 GMT, mais le site Web de Rockstar Games indique qu’il se déverrouille sur toutes les plateformes aux heures ci-dessus. Quant à une sortie physique, il faudra attendre le 7 décembre pour pouvoir en acheter et en récupérer une.

Les critiques ne sont pas épuisées au moment de la rédaction, mais vous n’avez pas besoin de précipiter votre précommande car aucun bonus n’est attaché.

Quand sortira GTA San Andreas Remastered sur Xbox Game Pass ?

GTA San Andreas Remastered de la Trilogy Definitive Edition sera disponible sur Xbox Game Pass le 11 novembre à 14h00 GMT.

C’est le seul jeu de la collection remasterisée qui fera partie du service d’abonnement de Microsoft. Vous pouvez rejoindre le programme Microsoft pour 7,99 £ ou 10,99 £ par mois.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il reste moins d’une semaine avant que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive le 11 novembre. Le préchargement est désormais disponible via le Microsoft Store et le Nintendo eShop. Le préchargement du PlayStation Store commence le 6 novembre à minuit. https://t.co/pY4IBfDjHi pic.twitter.com/MdGrLHbYb8 – Rockstar Games (@RockstarGames) 5 novembre 2021

Comment jouer sur PC

Vous pourrez jouer à la collection remasterisée sur PC via le lanceur Rockstar Games.

Si vous le précommandez avant le 11 novembre, vous recevrez un bonus spécial de 10 $ sur tout produit au prix de 15 $ ou plus. Ceci est exclusif à la boutique Rockstar et la remise expirera le 16 janvier 2022.

La configuration système requise est la suivante :

Le minimum:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Mémoire: 8 Go

Graphique: Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

Disque: 45 Go

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire: 16 GB

Graphique: Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

Disque: 45 Go

Dans d’autres nouvelles, les récompenses de fidélité Forza Horizon 5 ne fonctionnent pas et comment obtenir des voitures gratuites