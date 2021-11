Heure de sortie de la bannière Hu Tao et personnages 4 étoiles

Le compte à rebours de la date et de l’heure de sortie de la bannière de rediffusion de Hu Tao dans Genshin Impact touche à sa fin et il y a des personnages 4 étoiles passionnants à anticiper.

La mise à jour 2.2 n’a pas été la meilleure pour les voyageurs car les deux souhaits d’événement de personnage sont des rediffusions. Nous avons eu droit à Childe au tout début de la mise à jour 2.2, et maintenant nous sommes sur le point d’être réintroduits dans la fantasmagorique fille fantôme de miHoYo.

Bien que les rediffusions soient décevantes, la bonne nouvelle est que nous obtenons un nouveau héros jouable aujourd’hui.

A quelle heure sort la bannière Hu Tao dans Genshin Impact ?

La date et l’heure de sortie de la bannière de rediffusion de Hu Tao dans Genshin Impact sont 15h00 PT, 17h00 GMT et 18h00 ET le 2 novembre.

Le compte à rebours officiel de MiHoYo indique qu’il sera disponible à 18h00, heure du serveur. Cela devrait se traduire par les heures ci-dessus pour les serveurs américains et européens.

Genshin Impact Hu Tao bannière 4 étoiles personnages

Les personnages officiels 4 étoiles de la bannière de rediffusion Genshin Impact Hu Tao sont Thoma, Diona et Sayu.

Cette sélection de souhaits d’événement de personnage a été initialement divulguée sur Reddit mais a maintenant été confirmée par miHoYo. Et c’est une assez bonne sélection avec Thoma comme MVP.

Nous l’avons initialement accueilli au début de la mise à jour 2.0, mais il sera désormais jouable en tant que guerrier Pyro. Et, loin de lui, Sayu et Diona sont des incontournables pour quiconque ne les a pas encore récupérés.

Date de sortie de la mise à jour 2.3

La date de sortie de la mise à jour 2.3 est le 23 novembre.

Le souhait de l’événement Moment In Bloom de MiHoYo se terminera le 22 novembre, puis la prochaine version commencera. La bonne nouvelle est que le prochain chapitre comprend deux nouveaux personnages, Arataki Itto et Gorou.

Les fuites suggèrent également que nous aurons une rediffusion d’Albedo. Ce n’est pas officiel, mais l’aperçu du programme spécial de la mise à jour 2.3 n’est pas trop loin.

MIHOYO : Compétences et capacités pour Thoma

