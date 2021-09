Heure de sortie de la bêta de Call of Duty Vanguard et préchargement pour Xbox et PC

Activision a confirmé la date et l’heure de sortie de l’accès anticipé de Call of Duty Vanguard La bêta démarrera et vous pouvez la précharger dès maintenant sur Xbox et PC.

Le dernier opus de CoD ramène les fans à la période de la Seconde Guerre mondiale et sera intégré à Warzone de la même manière que Black Ops Cold War. La bataille royale gratuite recevra une nouvelle carte nommée le Pacifique, et cela vise à être lancé parallèlement à la prochaine entrée de Sledgehammer Games.

Il ne sortira pas avant novembre, mais vous pourrez très bientôt jouer à des démos exclusives et ouvertes.

À quelle heure commence la version bêta de l’accès anticipé de Call of Duty Vanguard ?

La date et l’heure de sortie de la version bêta d’accès anticipé de Call of Duty Vanguard commenceront et sortiront sur Xbox et PC le 16 septembre à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST.

C’est la première chance pour la communauté Xbox et PC de découvrir le dernier titre CoD, car toutes les démos précédentes étaient exclusives à PlayStation. Il y a eu un alpha qui s’est déroulé du 25 au 27 août, et les fidèles de Sony ont pu profiter de l’essai depuis le 10 septembre.

Seul l’accès anticipé est sur le point de commencer pour Microsoft et sur les ordinateurs, car la démo ouverte ne sera lancée que le 18 septembre. Une fois que cela se produira, tous les échantillons jouables se termineront le 20 septembre.

Comment précharger la version bêta de Call of Duty Vanguard

Vous pouvez télécharger et précharger la version bêta ouverte et en accès anticipé de Call of Duty Vanguard dès maintenant pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC.

Les fans de PlayStation peuvent télécharger la démo ouverte sur la boutique PSN, tandis que la communauté Xbox ne peut pré-installer la version bêta à accès anticipé qu’en pré-commandant le jeu. Quant au PC, vous devez également pré-commander le titre mais sur battle.net.

La précommande de n’importe quelle édition du jeu vous permettra de participer au playtest exclusif sur Xbox et PC. Quant à ce que vous pourrez apprécier ce week-end, l’aperçu du blog PlayStation indique que les soldats pourront choisir entre le nouveau mode de tournoi Champion Hill ou le classique Team Deathmatch, Domination et Kill Confirmed.

Il y aura également le nouveau mode multijoueur Patrol, et trois cartes seront disponibles : Hotel Royal, Red Star et Gavutu.

Devenez les forces spéciales originales dans le multijoueur intense et rempli d’adrénaline de #Vanguard. ➡️ 20 cartes au lancement

➡️ Personnalisation avancée des armes

➡️ Nouvelles options sociales et de rythme

➡️ Nouveau mode Champion Hill

➡️ Nouveaux avantages, séries d’éliminations, équipements et améliorations

– Call of Duty (@CallofDuty) 7 septembre 2021

Pré-commander

Vous trouverez ci-dessous tous les bonus de précommande et le prix de chaque édition :

Édition Standard – 59,99 £ (PS4/Xbox One) :

Early MP Beta Access Mastercraft Blueprint dans le pack d’armes de première ligne BOCW / WZ

Édition intergénérationnelle – 69,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack 5 heures 2WXP

Édition Ultime – 89,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack Task Force One Pack 5 heures 2XP + 5 heures 2WXP Vanguard Battle Pass Bundle

