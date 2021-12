Heure de sortie de la campagne Halo Infinite pour laquelle vous pouvez jouer sur Game Pass

La date et l’heure de sortie de la campagne Halo Infinite sont presque là et vous pourrez jouer sur Xbox Game Pass.

Des critiques ont été publiées pour le retour de Master Chief et beaucoup semblent s’accorder pour dire qu’il s’agit d’un candidat au jeu de l’année. Il y a quelques reproches tels que l’incapacité de rejouer les missions à volonté, mais – peu importe – la plupart s’accordent pour dire que l’histoire et le gameplay du jeu offrent une expérience satisfaisante.

Les fans ont attendu plus d’un an de plus pour le retour de Master Chief et la bonne nouvelle est que vous pourrez enfiler l’armure emblématique demain.

Halo infini | Bande-annonce de lancement de campagne

BridTV

6963

Halo infini | Bande-annonce de lancement de campagne

https://i.ytimg.com/vi/PyMlV5_HRWk/hqdefault.jpg

911397

911397

centre

13872

A quelle heure sort la campagne Halo Infinite ?

La date et l’heure de sortie officielles de la campagne Halo Infinite sont le 8 décembre à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Toutes les heures ci-dessus sont quand vous pourrez jouer l’histoire. Ils ont été confirmés sur le compte Twitter officiel de la série.

Malheureusement, cela signifie que vous devrez attendre un peu plus longtemps que d’habitude car il s’agit d’un lancement mondial au lieu de l’heure locale habituelle de minuit.

Quand puis-je jouer à la campagne Halo Infinite sur Xbox Game Pass ?

Vous pourrez jouer à la campagne Halo Infinite sur Xbox Game Pass à partir du 8 décembre.

Ceux qui choisissent la voie de l’abonnement devront rejoindre le service de Microsoft pour 7,99 £ ou 10,99 £ par mois. L’option la plus chère est l’abonnement Ultimate et cela vous rapportera des récompenses mensuelles pour le spin-off multijoueur gratuit de 343.

Si vous n’êtes pas un fan de Game Pass pour une raison quelconque, vous pouvez simplement acheter l’histoire sur Steam ou le magasin Microsoft pour 49,99 £ et 54,99 £ respectivement.

Coopérative

Il n’y a pas de coopération pour l’histoire dès le premier jour car elle a été retardée.

C’est une nouvelle décevante et ce qui l’aggrave encore, c’est qu’elle n’arrivera probablement pas avant mai 2022. La saison 2 du multijoueur devrait commencer ce mois-ci et c’est à ce moment-là que l’ajout de la coopération est ciblé.

Bien qu’il soit décevant que vous ne puissiez pas jouer à l’histoire avec des amis dès le lancement, le jeu a toujours l’air incroyable et devrait être une explosion pour votre solitaire.

MICROSOFT : Comment obtenir des récompenses Halo Infinite Game Pass

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de la campagne Halo Infinite pour laquelle vous pouvez jouer sur Game Pass