Heure de sortie de l’accès anticipé de FIFA 22 et bonus de précommande de l’édition Ultimate

La date et l’heure de sortie de l’édition Ultimate à accès anticipé de FIFA 22 sont proches et les fans peuvent toujours obtenir ses bonus de précommande.

Les amateurs de football et les puristes peuvent actuellement profiter d’un essai de 10 heures sur EA Play. Cela permet aux joueurs de profiter de tous les modes qu’ils souhaitent afin qu’ils puissent rapidement découvrir si le jeu vaut ou ne vaut pas un achat.

Cependant, si vous avez déjà décidé que vous voulez le titre complet et dès que possible, la bonne nouvelle est que son lancement approche à grands pas.

FIFA 22 : Date de sortie des cartes Ones to Watch pour FUT FIFA 22

À quelle heure sort l’accès anticipé à FIFA 22 ?

La date et l’heure de sortie de l’accès anticipé de FIFA 22 sont le 26 septembre à 21h00 PT, ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 27 septembre.

Toutes les heures ci-dessus correspondent au moment où vous pourrez acheter le jeu si vous avez acheté l’édition Ultimate à 89,99 £ sur PlayStation ou Xbox. Quant à PC, Origin dit qu’il sortira à 23h00 BST le 30 septembre.

Si vous jouez sur PC, vous pouvez profiter du jeu entièrement gratuitement si vous êtes abonné à EA Play Pro. Un abonnement coûte 19,99 £ par mois ou 89,99 £ chaque année, et c’est le meilleur moyen d’obtenir FIFA 22 sur PC car il s’agit de la version de dernière génération, ce qui signifie qu’il n’y a pas de jeu en hypermotion.

Bonus de précommande de l’édition Ultimate

Vous avez encore jusqu’aux heures de sortie susmentionnées pour obtenir les bonus de précommande de l’édition FIFA 22 Ultimate.

Il s’agit pratiquement du bundle cross-gen car il comprend les versions PS4 et PS5 du jeu, Xbox One et Series X en attente sur votre console. Si vous n’achetez pas l’édition Ultimate sur PS4 mais que vous obtenez plus tard une PS5, vous devrez malheureusement racheter le jeu car il n’y a pas de mise à niveau gratuite.

Le forfait coûteux d’EA coûte 89,99 £ et comprend les exclusivités suivantes :

FIFA 22 PS4 et PS5 (Xbox One, Series X) Élément FUT à surveiller Accès anticipé de 4 jours 4600 Points FIFA TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Élément de prêt Ambassadeur FUT Sélection de joueur Mode carrière Talent local

Édition standard

Alors que le package Ultimate sera lancé le 27 septembre, les fans qui achèteront l’édition Standard devront attendre le 1er octobre.

Il coûte 59,99 £ sur PS4 et Xbox One, 69,99 £ pour PS5 et Xbox Series X. Il est également livré avec les extras suivants pour la précommande :

TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Objet de prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur Mode carrière Talent local

