Heure de sortie de l’accès anticipé de Final Fantasy 14 Endwalker et comment l’obtenir

La date et l’heure de sortie de l’accès anticipé de Final Fantasy 14 Endwalker sont presque là et les fans de XIV peuvent toujours pré-commander pour jouer et obtenir plus de bonus.

C’est l’un des MMO de jeux vidéo les plus populaires et la prochaine mise à jour apporte des dizaines de changements. Certains d’entre eux incluent des améliorations de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités, mais il peut y avoir une file d’attente pour en profiter pleinement.

Square Enix a annoncé quand le lancement prématuré commencera, mais la congestion peut vous obliger à redoubler de patience.

À quelle heure sort l’accès anticipé à Final Fantasy 14 Endwalker ?

La date et l’heure de sortie du début et de la sortie de l’accès anticipé à Final Fantasy 14 Endwalker sont 01h00 PT, 04h00 ET et 09h00 GMT le 3 décembre.

Toutes les heures ci-dessus ont été confirmées par Square Enix. La maintenance a commencé pour XIV le 2 décembre et sera résolue aux heures ci-dessus à condition qu’il n’y ait pas de retard de dernière minute.

Cependant, en raison de la popularité et de l’anticipation du jeu, Square Enix a mis en garde contre la congestion.

Comment obtenir un accès anticipé à FF XIV Endwalker

La seule façon d’obtenir un accès anticipé à Final Fantasy 14 Endwalker est de pré-commander l’extension.

Vous pouvez précommander l’extension XIV sur PlayStation ainsi que sur PC via Windows et Steam. Il est disponible sur la boutique PSN pour PS4 et PS5 au prix de 36,99 £.

Il est également disponible en pré-commande sur Steam pour 29,99 £. Une fois que vous aurez acheté l’extension, vous voudrez vous assurer que vous êtes éligible à un accès anticipé.

Le support Square Enix a publié un aperçu détaillé de la façon de rejoindre et de télécharger l’extension à partir du 3 décembre via Windows, Steam et PlayStation.

Bonus de précommande

Vous trouverez ci-dessous tous les bonus de précommande pour les éditions Standard et Collector de Final Fantasy XIV Endwalker :

Standard – 36,99 £ PlayStation / 29,99 £ Steam :

Boucle d’oreille Palom Minion Menphina (y compris 30% de bonus EXP jusqu’au niveau 80) Accès anticipé à Endwalker PlayStation Network Avatar

Édition Collector – 49,99 £ PlayStation/44,99 £ Steam :

Bonus de l’édition standard Arme du Mont Minion

