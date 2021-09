Heure de sortie de l’application Web FIFA 22 et comment se connecter et télécharger

EA a annoncé la date de sortie et l’heure de début de l’application Web FIFA 22, les fans pouvant se connecter et télécharger sur mobile très bientôt.

C’est une semaine très excitante pour les fans de football car l’essai d’accès anticipé d’EA Play est lancé aujourd’hui et peut être disponible pour aussi peu que 79p. Cet essai limité dans le temps vous permettra de découvrir un gameplay hypermotionnel sur la prochaine génération et les améliorations les plus minuscules sur la dernière génération avant le lancement complet du jeu le 27 septembre ou le 1er octobre.

Bien que la possibilité de frapper le terrain soit excitante, les fanatiques d’Ultimate Team seront heureux d’apprendre que l’application Companion sort simultanément.

À quelle heure sort l’application Web FIFA 22 ?

La date et l’heure de sortie de l’application Web FIFA 22 sont 10h00 PT, 13h00 HE et 18h00 BST le 22 septembre.

Tout ce qui précède a été confirmé par le compte Twitter d’EA Help. Juste pour que vous le sachiez, l’application Companion ne sera pas lancée sur mobile avant 24 heures plus tard.

Ultimate Team est toujours la fonctionnalité la plus controversée du mastodonte du football d’EA, mais c’est aussi le mode le plus populaire chaque année. Cette fois, il y a de nouvelles ICNES à suivre pour les joueurs, notamment l’ancien duo de Manchester United Robin Van Persie et Wayne Rooney, et il y a aussi FUT Heroes.

Comment s’identifier

Vous pourrez vous connecter à l’application Web FIFA 22 dès son lancement aux heures susmentionnées.

Le site Web est le même que pour FIFA 21, mais vous ne pouvez pas vous connecter au moment de la rédaction. À 18h00 BST ce soir, vous pourrez accéder au site Web et saisir les détails de votre compte EA.

Quant à l’intérêt de l’application, elle permet aux fans n’importe où sur PC d’éditer et de gérer leur Ultimate Team. Vous pouvez accéder au marché des transferts pour suivre les offres, il est possible de styliser votre stade pour que le football ressemble encore plus à la NFL, et vous pouvez également compléter des SBC.

Comment télécharger FIFA 22 Web App Companion

Les fans pourront télécharger l’application FIFA 22 Companion sur l’application Web pour mobile le 23 septembre.

Une fois demain, vous pourrez l’installer sur iOS et Android à partir du magasin Apple ou Google Play. Vous pouvez techniquement le télécharger dès maintenant dans son état actuel en tant que FIFA 21, mais les modifications ne seront pas mises en œuvre avant la date de sortie ci-dessus.

Vous pouvez à peu près faire la même chose avec l’application mobile que sur les ordinateurs, mais avec l’avantage supplémentaire de pouvoir contrôler votre FUT en déplacement.

