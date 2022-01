Heure de sortie de Monster Hunter Rise sur PC et bonus de précommande

Steam a partagé la date et l’heure de sortie de Monster Hunter Rise sur PC et, bien que son état de préchargement soit décevant, vous pouvez l’acheter maintenant pour obtenir des bonus de précommande.

Le dernier opus de Capcom dans leur série légendaire est disponible sur Nintendo Switch depuis mars 2021. Bien que les fans de Switch aient pu profiter du jeu exclusivement pendant plusieurs mois, un résumé des critiques de Nintendo Life suggère que le prochain port est supérieur.

Les fans attendaient avec impatience son arrivée sur les ordinateurs depuis le premier jour de ses débuts chez Nintendo, et la bonne nouvelle est qu’il sera lancé sur Steam demain.

A quelle heure sort Monster Hunter Rise sur PC ?

Le compte à rebours de la date et de l’heure de sortie indique que Monster Hunter Rise sortira sur PC à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 GMT le 12 janvier.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté de Steam qui dit qu’il sera lancé dans un jour et sept heures à partir de 09h00 GMT le 11 janvier. Capcom n’a pas du tout partagé de calendrier de lancement.

Une démo pour ordinateurs est disponible depuis octobre, et vous pouvez y jouer maintenant si vous êtes un nouveau venu potentiel de la série qui n’est pas tout à fait certain du jeu et s’il chatouille votre imagination.

Pouvez-vous précharger Monster Hunter Rise ?

Vous ne pouvez pas précharger Monster Hunter Rise sur PC depuis Steam.

Ce n’est pas très surprenant car il n’y avait pas d’option de pré-téléchargement pour World ou son extension Iceborne. Néanmoins, il est décevant que les fans ne puissent pas télécharger le jeu pour le moment car cela empêche les joueurs de profiter du jeu dès son lancement.

Vous trouverez ci-dessous la configuration système minimale et recommandée :

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits) Pprocesseur : Intel® Core™ i3-4130 ou Core™ i5-3470 ou AMD FX™-6100 Memory : 8 Go de RAM Graphiques : NVIDIA® GeForce® GT 1030 (DDR4) ou AMD Radeon™ RX 550 DirectX : Version 12Nréseau : Connexion Internet haut débit Ss’emporter: 23 Go d’espace disponible ARemarques supplémentaires : 1080p/30fps lorsque les paramètres graphiques sont réglés sur « Low ». La configuration requise est sujette à changement pendant le développement du jeu.

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel® Core™ i5-4460 ou AMD FX™-8300

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3 Go) ou AMD Radeon™ RX 570 (VRAM 4 Go)

DirectX : Version 12

Réseau: connexion Internet à haut débit

Stockage: 23 Go d’espace disponible

Notes complémentaires: 1080p/30fps lorsque les paramètres graphiques sont définis sur « Moyen ». La configuration requise est sujette à changement pendant le développement du jeu.

Bonus de précommande

Vous avez encore le temps de pré-commander le jeu pour 49,99 £ pour obtenir les bonus suivants :

Costume Palamute Retriever Armure superposée Costume Palico Forest Cat Armure superposée Talisman novice pour une aide supplémentaire dans les premiers stades

Ce qui précède concerne la version Standard du jeu. Il existe une version Deluxe disponible pour 58,26 £ et elle est livrée avec les mêmes bonus de pré-achat plus les éléments suivants :

Ensemble d’armures superposées « Kamurai » Hunter « Collier Shuriken » Pièce d’armure superposée Palamute « Collier de poisson » Pièce d’armure superposée Palico Gestes (4 sauts) Ensemble de poses de samouraï Peinture faciale Kabuki Coiffure « Queue d’Izuchi »

