Heure de sortie de NBA 2K22 et bonus de précommande pour le plus tôt possible

L’heure de sortie de la sortie de NBA 2K22 est presque arrivée, mais vous pouvez toujours récupérer ses bonus de précommande avant son lancement.

Il y a beaucoup à anticiper avec le versement de cette année, car la ville a été améliorée avec des quêtes secondaires et une population réelle au point où MyCareer est essentiellement devenu un RPG en monde ouvert. Tirer sur des cerceaux est toujours la priorité principale, mais vous devrez prendre de nombreuses décisions au fur et à mesure que vous travaillerez du bas vers le statut GOAT.

Les fans ont désespérément voulu jouer au jeu tôt, et la bonne nouvelle est qu’ils pourront très bientôt enfiler les baskets et les maillots sacrément chers de 2K.

NBA 2K22 : Voici quand il sera probablement ajouté au Xbox Game Pass gratuitement NBA 2K22 | La ville

BridTV

4774

NBA 2K22 | La ville

859581

859581

centre

13872

A quelle heure sort NBA 2K22 ?

L’heure de sortie de NBA 2K22 est fixée à 21h00 PT le 9 septembre, ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 10 septembre.

Toutes les heures ci-dessus concernent Xbox et PlayStation, tandis que le compte à rebours de Steam suggère qu’il sortira et sortira sur PC à 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST. Vous pouvez précharger le jeu dès maintenant sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X avant le lancement.

Il ne reste plus longtemps à attendre que le titre de basket-ball de cette année se débloque, mais certains joueurs se préparent à jouer tôt en utilisant l’heure de sortie de la Nouvelle-Zélande.

Comment jouer à NBA 2K22 en avance

La seule façon de jouer à NBA 2K22 plus tôt est de créer un compte néo-zélandais sur votre console Xbox ou PlayStation.

L’heure de sortie du jeu en Nouvelle-Zélande sur 2K est 00h00 NZST le 10 septembre, ce qui correspond à 05h00 PT, 08h00 ET et 13h00 BST le 9 septembre. Créez un nouveau compte sur PlayStation avec le pays comme lieu de résidence, et – une fois que vous avez fait cela – passez à Paramètres, Utilisateurs et Comptes, et assurez-vous d’activer le partage de console et le jeu hors ligne.

Quant à Xbox, vous devez vous diriger vers Paramètres, Système, Langue et Emplacement, et changer l’emplacement de votre appareil en Nouvelle-Zélande. Vous devrez ensuite redémarrer votre console Xbox.

Nous vous déconseillons de faire l’une des actions ci-dessus, car cela pourrait causer des problèmes avec votre système Xbox et sur PlayStation, tout VC peut être bloqué sur votre profil NZ. Si vous utilisez cette méthode, assurez-vous d’acheter le jeu sur votre profil PSN principal au cas où un problème surviendrait.

Bonus de précommande

Vous trouverez ci-dessous les prix et les bonus de précommande pour chaque édition du jeu :

Standard – 59,99 £ pour PS4/Xbox One, 64,99 £ pour PS5/Xbox Series X :

5K VC + 5K points MyTEAM 10 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Gatorade Boosts Luka Doncic MyPLAYER Jersey Luka Doncic Free Agent Card

Bundle intergénérationnel – 74,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Shoe Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Pack MyTEAM 4 T-shirts MyPLAYER

Édition 75e anniversaire – 84,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 100 000 VC 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Chaussures Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Carte MyTEAM Pack 4 T-shirts MyPLAYER

JEUX 2K : Explication du statut multijoueur multiplateforme de NBA 2K22

Dans d’autres nouvelles, la taille et l’heure de sortie du préchargement bêta de Call of Duty Vanguard en accès anticipé