Heure de sortie de Nickelodeon All Star Brawl et prix sur le PlayStation Store

La date et l’heure de sortie de Nickelodeon All Star Brawl sont presque là, ce qui signifie que vous pourrez bientôt l’acheter sur le PlayStation Store et sur d’autres plateformes à un certain prix.

Il a une liste incroyable de personnages, dont l’emblématique Bob l’éponge, l’infâme Zim et le père de Wild Thornberrys, Nigel. Il y a aussi le pire cauchemar de tous les parents pour leurs enfants, Ren et Stimpy, associés à Aang et Korra d’Avatar.

Alors que le jeu promet de fournir une ruée nostalgique, ce sera également une alternative à Super Smash Bros. Ultimate pour ceux qui ne jouent pas sur Nintendo.

Nickelodeon All-Star Brawl – Bande-annonce officielle

BridTV

3475

Nickelodeon All-Star Brawl – Bande-annonce officielle

826106

826106

centre

13872

À quelle heure sort Nickelodeon All Star Brawl Brawl ?

La date et l’heure de sortie de Nickelodeon All Star Brawl sur Xbox est 00h00 BST le 5 octobre.

Il s’agit de la liste des heures de lancement trouvée sur le magasin Microsoft. Il sera également disponible sur Nintendo Switch le même jour, mais il n’y a pas d’heure de sortie sur l’eShop.

Les utilisateurs de Steam pourront également se bagarrer, mais il n’y a pas de date de lancement sur la boutique de Valve et vous ne pouvez pas non plus précommander le jeu. Les fidèles de Sony pourront l’acheter sur PS4 ou PS5, mais ce n’est pas sur le PlayStation Store pour le moment.

Il n’y a pas d’heure de sortie pour PlayStation, mais il devrait apparaître sur le PSN Store le 5 octobre.

Combien ça coûte?

Le prix total de Nickelodeon All Star Brawl est de 39,99 £.

Cependant, vous pouvez le pré-commander dès maintenant sur Nintendo ou Xbox pour 31,99 £ dans le cadre d’une remise de 20 %. Malheureusement, il n’est pas disponible à l’achat au moment de l’écriture sur Steam ou PSN, mais les frais devraient être à peu près les mêmes.

Certains fans craignent que le jeu ait été retardé, mais le compte Twitter officiel du jeu l’a toujours fixé au 5 octobre, tout comme Microsoft et Nintendo. De plus, c’est également à ce moment-là que le tournoi du jour du lancement du jeu a lieu sur Twitch.

Comment acheter Nickelodeon All Star Brawl Brawl sur le PlayStation Store

Vous devriez pouvoir acheter Nickelodeon All Star Brawl Brawl sur la boutique PSN pour PS4 et PS5 le 5 octobre.

Le jeu n’est pas disponible pour les utilisateurs de PlayStation à acheter numériquement au moment de la rédaction, mais ce qui précède est sa date de sortie indiquée pour toutes les plateformes. Malheureusement, si vous souhaitez acheter une copie physique, GAME indique qu’elle n’arrivera pas avant le 9 novembre.

Il devrait également être disponible sur Steam demain car le compte Twitter officiel du jeu indique ce qui suit dans sa bio : “Préparez-vous à Brawl sur consoles et PC le 5 octobre”.

PLAYSTATION : PS Now octobre 2021 fuite de jeux gratuits et date de révélation

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de Nickelodeon All Star Brawl et le prix du PlayStation Store