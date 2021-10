Heure de sortie de YouTubers Life 2, prix et comment acheter sur PS4

La date et l’heure de sortie de YouTubers Life 2 sont presque là et vous pourrez l’acheter sur PS4, Nintendo Switch, Steam ou Xbox pour un prix.

C’est un petit jeu mignon qui vous permettra de vivre le fantasme de devenir une célébrité sur Internet. Non seulement cela, mais vous pourrez également rencontrer certains des créateurs de contenu les plus célèbres sous forme de chibi mignon tels que PewDiePie.

Que vous envisagiez de devenir un joueur, un critique ou autre chose, la bonne nouvelle est que vous pourrez construire votre propre empire à partir de demain.

À quelle heure sort YouTubers Life 2 ?

La date et l’heure de sortie de YouTubers Life 2 sont 07h00 PT, 10h00 HE et 15h00 BST le 19 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour Xbox tandis que PlayStation dit qu’il sortira à 00h00 HE et BST le même jour. Malheureusement, il n’y a pas de compte à rebours pour Steam ou la Nintendo Switch.

Bien qu’il n’y ait pas d’heures de sortie officielles, l’assistance Nintendo indique que certains jeux tiers sont lancés à 12h00 PT, 15h00 ET et 20h00 BST. Quant à Steam, les nouveaux jeux se déverrouillent généralement à 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST.

Il est possible qu’il puisse être lancé sur Nintendo et Steam aux mêmes heures que Xbox, mais – sinon – il pourrait suivre à la place ce qui précède.

Prix

Le prix du jeu est de 34,99 £ sur Xbox et Nintendo. Aucun prix n’a été officiellement partagé pour Steam et PlayStation, mais il devrait être à peu près le même.

Contrairement à Gaming Channel Go Viral, cette prochaine version de UPlay Online ne sera pas disponible sur mobile. Cela signifie que vous ne pourrez pas y jouer sur iOS ou Android.

Comment acheter YouTubers Life 2 sur PS4

Vous pourrez acheter YouTubers Life 2 sur PS4 et PS5 le 19 octobre.

Il n’est pas disponible à l’achat sur la boutique PSN au moment de la rédaction, mais il devrait être disponible à 00h00 BST, comme suggéré par le compte à rebours de Sony. Ce n’est pas inhabituel car c’est déjà arrivé avec certains titres tiers, comme la récente sensation Nickelodeon All Stars Brawl.

Si vous n’êtes pas un joueur PS4 ou PS5, vous pouvez en profiter sur Xbox, Nintendo ou Steam.

