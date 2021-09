Heure de sortie d’eFootball PES 2022, bonus de précommande et comment obtenir Messi

in

La date et l’heure de sortie d’eFootball PES 2022 sont presque là et il est accompagné de bonus de précommande qui vous permettront d’obtenir Lionel Messi.

Le rival de Konami, FIFA 22, est actuellement disponible via un accès anticipé, et les critiques semblent être médiocres. Alors que les fans de football doivent payer pour jouer au jeu complet, l’éditeur japonais a emprunté une voie différente en rendant l’expérience de base gratuite avec des mises à jour monétaires facultatives plus tard sur la route.

Il y aura des mises à jour gratuites et payantes après le lancement avant la fin de l’année, ce qui signifie que le jeu sera très basique lors de son lancement.

A quelle heure sort eFootball PES 2022 ?

La date et l’heure de sortie d’eFootball PES 2022 sur PC pour Steam est 00h00 BST le 30 septembre.

Pendant ce temps, le magasin Microsoft suggère qu’il sortira sur Xbox à 01h00 BST le même jour. Le PlayStation Store indique que le pack Premium Player se débloquera à minuit le 11 novembre, alors attendez-vous à ce que le jeu de base soit également lancé sur PS4 et PS5 à 00h00 BST le 30 septembre.

Bonus de précommande eFootball PES 2022

L’eFootball PES 2022 de Konami sera gratuit, mais vous pouvez pré-commander un Premium Player Pack pour les bonus ci-dessous :

2 800 pièces (monnaie du jeu) Offres aléatoires x6 Bonus de précommande – Offres aléatoires x2

Ce pack Premium Player coûte 32,99 £ sur PlayStation et Xbox, ainsi que 30,99 £ sur Steam. Cependant, il y a quelques points importants que vous devez savoir.

La date de sortie du jeu de base est le 30 septembre, mais le site Web du jeu indique que vous ne pourrez pas réclamer les offres de chance avant le 11 novembre. Vos pièces ne seront pas non plus utilisables avant le 18 novembre.

Comment obtenir Lionel Messi

Lionel Messi est l’une des 16 offres de chance que vous pouvez obtenir si vous achetez le Premium Player Pack.

En achetant le pack seul, vous obtiendrez six offres de chance, tandis que la précommande vous en procurera huit au total. Vous trouverez ci-dessous tous les joueurs en vedette :

Lionel Messi Marcus Rashford Neymar Jr. T. Kubo Ansu Fati D. Upamecano Jonathan Dos Santos Un joueur d’Arsenal Un joueur de la Juventus Un joueur de Manchester United Un joueur de Rome Un joueur de la Lazio Un joueur du Zenit Un joueur de Sao Paulo Un joueur de Flamengo Un joueur de River Plate

