Heure de sortie des jeux PS Plus d’août 2021

Hunter’s Arena Legends est l’un des jeux gratuits PS Plus d’août 2021 et l’heure de sortie de sa sortie a été révélée.

Bien que Hunter’s Arena Legends soit encore une autre expérience de bataille royale, il y a une torsion car elle se déroule sur un champ de bataille d’Asie de l’Est. Combinant RPG et MOBA, le titre présente 17 guerriers différents qui s’appuient sur des épées et la mêlée au lieu de fusils d’assaut et de fusils de chasse achetés dans la boutique d’articles.

Ses critiques d’accès anticipé sur Steam sont mitigées, mais c’est un titre multijoueur qui vaut au moins un coup d’œil grâce à sa prémisse unique et ses costumes étranges.

À quelle heure sort Hunter’s Arena Legends ?

L’heure de sortie de Hunter’s Arena Legends est de 09h00 PT, 10h00 BST et 12h00 HE le 3 août.

Ce sont les heures de serveur officielles pour l’UE et les États-Unis partagées par le compte Twitter officiel du jeu. Malheureusement, le titre n’est pas disponible en préchargement car les développeurs le corrigeront à l’approche de son lancement.

En ce qui concerne tout ce battage, le prochain billet de faveur est un autre jeu de bataille royale limité à 30 joueurs à la fois. Il y aura beaucoup de costumes amusants et élégants à réaliser, et il sera lancé avec des modes de match solo, trio et tag.

Quels sont les jeux gratuits PS Plus d’août 2021 ?

Les jeux gratuits PS Plus d’août 2021 sont les suivants :

Hunter’s Arena Legends Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Tennis World Tour 2

Tous ces jeux seront disponibles sur PS4 et PS5. Hunter’s Arena est la tête d’affiche évidente, tandis que les deux autres pourraient décevoir certains joueurs.

Tennis World Tour 2 n’est pas la mise à niveau de nouvelle génération et vous constaterez qu’il a une liste très limitée. AO Tennis 2 n’est pas beaucoup mieux non plus, mais il est disponible sur PS Now et est disponible pour les joueurs qui souhaitent une simulation moins arcade.

Comment télécharger

Vous pourrez télécharger tous les jeux susmentionnés le 3 août pour PS4 et PS5. Si vous n’êtes pas abonné au service Sony, vous pouvez vous inscrire à l’un des tarifs suivants :

6,99 £ par mois 19,99 £ tous les trois mois 49,99 £ tous les 12 mois

Nous vous recommandons toujours de vous abonner avec l’option de 12 mois car c’est globalement la moins chère.

