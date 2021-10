Heure de sortie du chapitre 21.5 de DBD et skins pour la survivante Mikaela Reid

La date de sortie et l’heure de début de Dead by Daylight Chapter 21.5 Hour of the Witch sont presque là et il y a des skins passionnants pour la nouvelle survivante de DBD, Mikaela Reid.

Cela a été quelques mois chargés pour les fans du mastodonte d’horreur multijoueur car nous avons été bénis avec l’arrivée de Pinhead de Hellraiser et il y a eu beaucoup de choses à participer en octobre. Et il y aura encore plus à s’adonner cette semaine alors que Comportement Interactive fête Halloween.

Alors que les fans auront une fête des bonbons ou un sort à laquelle assister plus tard cette semaine, le nouveau personnage original du jeu devrait sortir demain.

À quelle heure sort le chapitre 21.5 de Dead by Daylight ?

La date et l’heure de sortie de Dead by Daylight Chapter 21.5 Hour of the Witch et Mikaela Reid sont 17h00 BST le 19 octobre.

Cela signifie que le nouveau survivant de Hour of the Witch arrivera également à 09h00 PT et 12h00 ET le même jour. Toutes ces heures sont confirmées par le site officiel du jeu où il y a un compte à rebours.

C’est dommage que nous n’ayons pas un bon gars lié à Hellraiser et Pinhead. Mais, bien que décevants, les fans de Sabrina, de la mode et de la sorcellerie seront ravis du comportement le plus récent du personnage original d’Interactive.

DBD Chapitre 21.5 nouveau survivant

Le nouveau survivant de la mise à jour de la mi-chapitre 21.5 de Dead By Daylight est Mikaela Reid.

Elle a été confirmée dans une bande-annonce et est une jeune femme aux boucles de feu et aux lunettes rondes. Dans la bande-annonce, elle est également recouverte de cuir de la tête aux pieds et a un livre de sorts dans les mains.

Comportement La vue d’ensemble d’Interactive et la tradition des personnages disent qu’elle est hantée par la mort de son père. Elle se réconforte dans les histoires d’horreur et Halloween, ce qui l’a amenée à devenir une écrivaine d’horreur qui se mêle de sorcellerie.

Les fans ont pu jouer comme elle via le PTB, mais elle sera disponible pour tout le monde demain. Et ses avantages feront d’elle une grande supporter.

Fuites cutanées

DBD Leaks a partagé des skins découverts pour la nouvelle survivante Mikaela Reid.

Ils ne sont pas confirmés, mais la source est généralement précise et fiable. Tous sont ornés d’icônes d’horreur telles que des toiles d’araignées et des symboles de sorcellerie, et elle porte un chapeau de sorcière ou a les cheveux attachés avec un bandana.

Chacun des produits cosmétiques a l’air génial et grunge, mais – encore une fois – ils ne sont pas encore officiels.

