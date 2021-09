Heure de sortie du chapitre 21 et changements de Cénobite

La date et l’heure de sortie de Pinhead dans Dead by Daylight sont imminentes, ce qui signifie que tous les joueurs de DBD pourront bientôt se mettre dans la peau du prêtre S&M de Hellraiser.

La galerie d’icônes d’horreur de behavior Interactive présente des membres de la royauté tels que Ghostface de Scream, Pyramid Head de Silent Hill 2 et – plus récemment – ​​Nemesis de Resident Evil. Le casting et le monstre de Stranger Things ne seront plus dans le jeu pour ceux qui n’achèteront pas leur pack bientôt, alors assurez-vous d’acheter le DLC Netflix pendant qu’il est toujours disponible.

Bien qu’il existe déjà de nombreux antagonistes grotesques célèbres dans le jeu, aucun n’est aussi brutal, insensible et sadique que le futur prêtre infernal.

A quelle heure sort Pinhead dans DBD ?

La date et l’heure de sortie du chapitre 21 de Dead by Daylight et de la sortie de Pinhead sont 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST le 7 septembre.

Toutes les heures de lancement ci-dessus sont fournies grâce au compte à rebours du jeu sur son site Web. Mis à part le démon fétichiste du cuir et arrachant la peau des gens avec des chaînes, l’aperçu de la mise à jour du développeur indique que le prochain patch introduira également un matchmaking basé sur les compétences.

behavior Interactive a déjà testé le système, et ils prétendent qu’il a résulté en des compétitions plus équitables pour les joueurs de tous niveaux. SBMM entraînera quelques autres changements tels que les rangs devenant des notes et présentant de toutes nouvelles icônes.

Prix ​​Dead by Daylight Chapitre 21

Aucun prix n’a été révélé pour Dead by Daylight Chapter 21 et Pinhead de Hellraiser.

Cela pourrait coûter aussi peu que 3,49 £, comme Ghost Face de Scream et le fou de Leatherface du Texas Chainsaw Massacre, ou cela pourrait coûter 6,49 £, comme les chapitres SAW et Halloween.

Le chapitre 20 et Resident Evil coûte 9,49 £, mais cela est venu avec plus qu’un simple voyou supplémentaire car il emballait Nemesis avec Jill et Leon.

Changements de cénobite

behavior Interactive a apporté les modifications suivantes au cénobite Hellraiser :

Ajustement du placement de la passerelle pour être plus facile sur les cartes à plusieurs étages – Cela évitera les cas où vous regardez très légèrement vers le bas et finissez par placer accidentellement votre passerelle à l’étage inférieur Ajout d’une brève période d’immunité aux chaînes après avoir été décroché (3 secondes) – Cela empêchera un survivant qui vient d’être décroché d’être enchaîné avant de pouvoir se déplacer. Ajout d’un temps de contrôle maximum pour les passerelles (6 secondes) – La puissance du Cénobite est censée être rapide et utilisée dans une poursuite, ne pas être placée quelque part et attendre Ajout d’un bref temps de recharge à l’interaction de résolution pour éviter le spam (1 seconde) – Le spam de l’interaction donnerait au tueur beaucoup trop de notifications Augmentation des points de sang pour l’événement de notation du Cénobite à tous les niveaux – Les gains de points de sang étaient inférieurs à ce qui était prévu dans le PTB

