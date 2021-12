Heure de sortie du DLC GTA Online The Contract et musique de Dr Dre avec Eminem

La date de sortie et l’heure de mise à jour du DLC GTA 5 Online The Contract sont presque là et les fans de Grand Theft Auto ont de quoi anticiper avec la nouvelle musique de Dr Dre avec Eminem.

Cela a été une période étrange pour les joueurs de Grand Theft Auto car la Trilogy Definitive Edition récemment publiée était un gâchis. La mise à niveau de nouvelle génération pour l’histoire de Michael, Trevor et Frank devait également être lancée maintenant, mais a été reportée à mars 2022.

Bien que tout ce qui précède soit décevant, la bonne nouvelle est que les joueurs pourront revoir un ancien Franklin et Lamar demain.

À quelle heure la mise à jour du DLC GTA Online The Contract sort-elle ?

La date de sortie de GTA 5 Online The Contract DLC sera le 15 décembre et son heure de mise à jour pourrait être de 01h00 à 02h00 PT, de 04h00 à 05h00 ET et de 09h00 à 10h00 GMT .

Toutes les heures ci-dessus correspondent à celles des téléchargements hebdomadaires habituels. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une expansion significative, le contenu de Dr Dre pourrait être lancé à 06h00 PT, 09h00 ET et 13h00 GMT.

Bien qu’aucune heure de lancement n’ait été confirmée, il arrivera certainement le 15 décembre.

Grand Theft Auto Online The Contract nouvelle musique

Grand Theft Auto Online The Contract DLC comportera une nouvelle station de radio avec de la musique fraîche de Dr Dre.

L’une des chansons est une autre collaboration entre le rappeur et Eminem, en attendant il y a aussi des airs des artistes suivants :

Snoop Dog Busta Rhymes Anderson Paak Caroline Polachek Papa Yankee M. Fingers Aventura ROSALÍA DaM-FunK DJ Pooh.

En plus d’une simple chanson avec Eminem, le célèbre Dr Dre apparaîtra également visiblement dans la mise à jour en tant que personnage important. Son téléphone est tombé entre de mauvaises mains et vous devez le récupérer avant que quelqu’un ne publie toutes les nouvelles pistes dessus.

Newsire de Rockstar le décrit comme une « randonnée sauvage et hilarante » qui vous mènera des rues les plus sales aux fêtes et aux manoirs les plus chauds.

Voitures et armes

La mise à jour de Rockstar verra également la sortie de nouvelles voitures et armes avec lesquelles les joueurs pourront jouer.

Peu de choses ont été confirmées au moment de la rédaction, mais deux nouveaux véhicules sont Enus Jubilee et Dewbauchee Champion. En ce qui concerne les armes, les deux révélés jusqu’à présent sont un pistolet paralysant et un lanceur EMP compact.

