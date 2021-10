Heure de sortie du jeu Guardians of the Galaxy et bonus de déverrouillage anticipé

La date et l’heure de sortie du jeu vidéo Guardians of the Galaxy sont enfin à l’aube et vous pouvez toujours pré-commander l’édition Deluxe pour un accès anticipé à certains éléments à débloquer dans le jeu.

Bien que Marvel’s Avengers ait déçu presque tout le monde, vous devriez être optimiste à propos de GotG car c’est un jeu complètement différent. Il n’a pas de microtransactions, ce n’est pas une expérience de service en direct, et il est développé par le merveilleux Eidos Montréal mieux connu pour Deus Ex.

Il n’a été correctement annoncé qu’à l’E3 de cette année, mais il est déjà sur le point de sortir pour que les fanatiques de MCU en profitent.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce officielle de lancement | Jeux Marvel

BridTV

5730

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce officielle de lancement | Jeux Marvel

https://i.ytimg.com/vi/Q0fdMDwhVzk/hqdefault.jpg

880744

880744

centre

13872

A quelle heure sort le jeu Les Gardiens de la Galaxie ?

La date et l’heure de sortie du jeu Guardians of the Galaxy sont 09h00 PT, 12h00 HE et 17h00 BST le 26 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont pour PC sur Steam et la boutique Epic Games. Quant à PlayStation et Xbox, ils seront lancés à 21h00 PT le 25 octobre et à 00h00 HE et 00h00 BST le 26 octobre.

Ces heures de lancement ont été confirmées par les développeurs.

Bonus de précommande

La précommande de n’importe quelle édition du jeu vous permettra d’obtenir un déverrouillage anticipé du pack Throwback Guardians Outfit. Cela vient avec les costumes suivants:

Team-Lord (Star-Lord) Black Vortex (Gamora) Thanos Imperative (Drax) The Stinger (Rocket) Empaler (Groot)

L’édition Standard coûte 59,99 £ et comprend également un déverrouillage anticipé pour la tenue Social-Lord. Pendant ce temps, le forfait Deluxe coûte 69,99 £ et comprend les éléments suivants :

Bande originale du jeu vidéo L’art du jeu Mini artbook Déverrouillage au début du jeu Tenue Social-Lord pour Star-Lord Tenue Sun-Lord pour Star-Lord Tenue City-Lord pour Star-Lord

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Heures de lancement de #GOTGgame Rolling Midnight pour PlayStation, Xbox et Switch

Dans votre pays : 26 octobre à minuit, heure locale

Pour les États-Unis : 25 octobre à 21 h PT / 26 octobre à minuit HE Heure mondiale unique pour Steam et Epic Games Store

Dans le monde : 26 octobre à 9h PT / 12h HE / 18h CEST pic.twitter.com/XxgKTTPp3F – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 24 octobre 2021

Pouvez-vous jouer tôt aux Gardiens de la Galaxie ?

Il n’y a pas d’accès anticipé pour le jeu Les Gardiens de la Galaxie.

Les bonus de précommande pour les éditions Standard et Deluxe incluent des déverrouillages rapides pour certaines tenues, mais vous pourrez toujours obtenir tous ces costumes plus tard dans le jeu si vous n’avez pas pré-commandé ou acheté la copie Deluxe.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de jouer au jeu avant son lancement, le compte Twitter officiel a prévenu que certaines copies avaient été expédiées prématurément. Cela signifie que vous devez vous méfier des spoilers sur Internet.

GOTG : Taille du fichier et comment précharger

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie et les notes de la mise à jour de Phasmophobia Halloween Nightmare