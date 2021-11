Heure de sortie du jeu Propnight, personnages tueurs et prix « raisonnable »

Le compte à rebours de l’heure de sortie du jeu Propnight est presque là et le concurrent de Dead By Daylight est livré avec des personnages bizarres et un prix inconnu qui sera «raisonnable».

Beaucoup de gens connaissent le titre multijoueur car c’est le premier de nombreux concurrents DBD émergents à sortir. Seul celui-ci a des tueurs et des survivants mais aussi l’ajout de la chasse aux accessoires.

Il a également un style visuel différent de celui de DBD avec un voyou qui a l’air de venir directement de The Conjuring 2.

A quelle heure sort Propnight ?

La date et l’heure de sortie du jeu Propnight sont le 30 novembre à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Toutes les dates et heures ci-dessus ont été confirmées par les développeurs avec une courte vidéo. Les fans ont récemment pu profiter d’une version bêta, mais c’est la première fois qu’elle est entièrement lancée pour que tout le monde puisse l’acheter.

Vous pouvez le souhaiter dès maintenant pour recevoir une notification dès son lancement.

Combien ça coûte?

Aucun prix n’a été officiellement annoncé au moment de la rédaction, mais les développeurs ont affirmé que son coût serait «raisonnable».

Cela vient des commentaires faits sur son serveur Discord par Reddit. Certaines personnes supposent que cela coûtera entre 15 et 20 $, mais l’essentiel est qu’il ne sera pas gratuit, contrairement à un autre concurrent de Dead By Daylight, VHS.

Nous mettrons à jour cet article lorsque le prix officiel sera connu.

Personnages du jeu Propnight

Le jeu Propnight est livré avec des personnages qui agissent comme le tueur et les survivants.

Deux tueurs dans le jeu s’appellent Banshee et Imposter. Banshee est la nonne qui ressemble à Valak de The Conjuring 2, tandis que l’imposteur serait le méchant le plus coriace du jeu.

Une autre s’appelle Mamie et ce n’est pas une grand-mère à qui vous voudriez faire des câlins et des bisous. Non seulement à cause de son couteau, mais aussi parce que ses longs ongles sont repoussants et qu’elle a franchement l’air pire que la mort.

Enfin, il y a aussi un personnage tueur nommé Keymaster et c’est le vieil homme avec les belles dents sur la couverture du jeu. Tous ces tueurs sont dotés d’avantages et de capacités uniques, comme les voleurs de Dead By Daylight.

