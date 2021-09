Heure de sortie du Nouveau Monde, bonus de précommande et liste de serveurs

Callum Smith

La date de sortie et l’heure de lancement de New World sur Steam sont presque là et Amazon Games a annoncé sa liste de serveurs et ses bonus de précommande.

Alors qu’Amazon Games a tragiquement annulé un tas de projets, dont son ambitieux MMO Le Seigneur des Anneaux, ce prochain RPG fantastique est l’un des jeux les plus attendus de l’année pour PC. Les fans ont apprécié ses bêtas, et c’est à cause de ses beaux paysages couplés à des combats passionnants.

Que vous envisagiez d’explorer le monde seul ou avec un groupe d’amis, la bonne nouvelle est que vous pourrez commencer une nouvelle aventure demain.

A quelle heure sort New World ?

La date de sortie et l’heure de lancement de New World sont 07h00 BST le 28 septembre pour les serveurs de l’UE.

Il sortira également et sera lancé à 08h00 PT pour les serveurs NA Coast West le même jour. Vous trouverez ci-dessous le calendrier de sortie officiel du jeu :

Lancement des serveurs de l’UE à 8h CEST (9/27 à 23h PT) Lancement des serveurs sud-américains BRT à 8h (29/28 à 4h PT) (29/29 à 5h PT) 8h PT NA Les serveurs de la côte ouest seront lancés

Bonus de précommande

Vous pouvez précharger le jeu dès maintenant sur Steam et obtenir également des bonus de précommande.

Voici les prix et les récompenses pour chaque édition :

Édition standard – 34,99 £ :

Amulette d’Isabella (obtenez une constitution supplémentaire pour résister aux attaques et infligez des dégâts supplémentaires) Emote de coup de poing du titre Expedition One. Haches, mousquets et armures de la guilde

Édition de luxe – 43,99 £ :

Woodsman armor skin Woodsman hachette skin Mastiff house pet Rock/Paper/Scissors emote set New World livre d’art numérique

Liste des serveurs du Nouveau Monde

La liste complète des serveurs New World a été annoncée sur Twitter et se trouve ci-dessous :

NA Est :

Themiscyra Cantahar Aztlan Yaxche Topan Valhalla Xibalba Morrow Locuta Krocylea Adlivun Minda Loloi Kay Pacha Mictlan Ensipe Dominora Pyrallis Eden Maramma Ute-Yomigo Sitara Hanan Pacha Babilary Argadnel Barataria Silha Calnogor Falias Moriai Ruachland Frigauna Trigauna Trigauno D’orias Trigaunias Trigaunias Trigaunias Noyuna Arias Trigaunias Trigauna Noyau Orofena Olympus Pleroma Vingolf Pahruli Nunne Chaha Oceana Duguang

NA Ouest :

Camelot Kshira Sagara Linnunrata Mulitefao Ptolemais Celadon Neno Kuni Uku Pacha El Dorado Nidavellir Vourukasha Plancta Riallaro Kronomo Ferri Sarragalla Theleme Tlillan-Tlapallan Yggdrasil Lilliput Mag Mell Aukumea

Europe centrale:

Asgard Duat Eurytheia Finias Hades Hellheim Ekera Gaunes Abaton Harmonia Alastor Fae Slavna Albraca Elysium Ganzir Silpium Utgard Annwyn Hyperborea Sanor Rocabarra Zerzura Amenti Glyn Cagny Tupia Saena Urdarbrunn Penglai Alfheim Tiragen Saba Meli Nasheim Thrinde Is Tanje Nagune Is Tanje Nagune Is Tanje Bakhu Lyonesse Naxos Murias Bifrost Icaria Nav Bengodi Kor Bensalem Iroko Midgard Ketumati Una-Bara Lyonesse Jotunheim Caer Sidi Ishtakar Metsola

Australie:

Adiri Baralku Duzakh Agartha Eridu Yama Zara Barzakh Hsuan Utopia Buzhou

Amérique du Sud:

Albur Eugea Kukku Nammu Apsu Kigal Niraya Atlantis Hubur Alatyr Irkalla Tuma Svarga Arali Tamag Modun Kunlun Liusha Aratta Taparloka Kitezh Jianmu Dilmun Lanka Naraka Dunnu

