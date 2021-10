Heure de sortie en accès anticipé de NHL 22 et bonus de précommande de l’édition X Factor

La date et l’heure de sortie en accès anticipé de NHL 22 sont presque là et l’édition X Factor est livrée avec un tas de bonus de précommande passionnants.

Tout comme FIFA et Madden, le prochain épisode de hockey sur glace est extrêmement excitant pour les fans de ce sport. Vous pouvez y jouer tôt dès maintenant en tant qu’essai de 10 heures avec EA Play, mais l’expérience complète sortira demain.

Cependant, si vous souhaitez vous rendre sur la patinoire demain plutôt que le 15 octobre, vous devrez débourser de l’argent supplémentaire.

LNH 22 | Bande-annonce X-Factor Reveal

BridTV

5025

LNH 22 | Bande-annonce X-Factor Reveal

https://i.ytimg.com/vi/6IwY29BP1mo/hqdefault.jpg

867372

867372

centre

13872

À quelle heure sort l’accès anticipé de NHL 22 ?

La date et l’heure de sortie de l’accès anticipé de NHL 22 sont le 11 novembre à 21h00, ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 12 novembre.

Toutes les heures ci-dessus correspondent au moment où vous pourrez y jouer au plus tôt si vous avez acheté l’édition X Factor. Malheureusement, contrairement à Madden et FIFA, il n’y a pas de version PC sur Origin.

Bonus de l’édition NHL 22 X Factor

L’édition NHL 22 X Factor coûte 89,99 £ et tous ses bonus de précommande sont disponibles ci-dessous :

NHL 22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X 3 jours d’accès anticipé Déverrouillage de la fente Be A Pro X-Factor

Édition standard

La date de sortie d’EA pour l’édition Standard du jeu est le 15 octobre.

Malheureusement, il n’y a pas de mise à niveau gratuite de nouvelle génération. Donc, si vous souhaitez posséder le jeu sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X, vous devrez acheter la copie X-Factor.

Soit cela, soit vous achetez le jeu séparément. Il coûte 59,99 £ sur la dernière génération et 69,99 £ sur la prochaine génération, et il est accompagné des récompenses suivantes pour la précommande :

Jusqu’à 2 packs HUT Diamond Choice 5 capacités WoC X-Factor Déverrouille la fente Be A Pro X-Factor Déverrouille 1 sac de hockey déverrouillé

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de l’accès anticipé de NHL 22 et les bonus de précommande de l’édition X Factor