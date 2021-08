Heure de sortie et bonus de précommande pour PC

in

L’heure de sortie de Naraka Bladepoint est imminente, mais les fans ont encore une semaine pour obtenir ses bonus de précommande sur Steam et la boutique Epic Games.

La bataille royale d’action fantastique arrivera sur les consoles avec la présentation d’un nouveau gameplay PS5. Bien qu’aucune fenêtre de lancement n’ait été fournie pour PlayStation, l’arrivée prévue du titre est toujours excitante pour les fidèles de Sony, car le jeu axé sur la mêlée à 60 joueurs ne ressemble à aucun autre avec son parkour astucieux et ses éléments de grappin.

Il existe également une liste variée de personnages au style inoubliable que vous pouvez personnaliser, ce qui ajoutera une touche de visuels saisissants.

À quelle heure sort Naraka Bladepoint ?

La date et l’heure de sortie de Naraka Bladepoint sur PC sont 19h00 PT et 22h00 HE le 11 août, ainsi que 03h00 BST le 12 août.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées par le développeur, et c’est à ce moment-là que le jeu sera disponible sur Steam et la boutique Epic Games. Il y a eu des bêtas dans le passé, et l’accueil a été largement positif de la part de la communauté.

Son prix de l’édition standard n’est que de 17,99 £, mais il existe plusieurs packs avec des bonus uniques.

Bonus de précommande Naraka Bladepoint

Le bonus de précommande pour l’édition standard de Naraka Bladepoint est une tenue exclusive pour Tarka Ji ainsi que le nouveau héros, Yoto Hime.

Vous pouvez obtenir ces deux articles en achetant le jeu avant le 19 août, mais les éditions Deluxe, Asura et Ultimate sont livrées avec les extras suivants, quel que soit le moment où vous achetez :

Édition de luxe – 30,99 £:

Caisses exclusives Spear Skin 10 Tridal

Édition Asura – 30,99 £:

Tenue exclusive – Tenue exclusive Temulch – Tenue exclusive Tihani – Tarka Ji

Édition ultime – 45,99 £

Tenue exclusive – Matari Exclusif Spear Skin Exclusif Grappling Hook 10 Tridal Crates

Configuration requise

La configuration système requise suivante est une gracieuseté de Steam :

Le minimum:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel i5 4e génération ou AMD FX 6300 ou équivalent Memory : 8 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 750TI ou équivalent DirectX : Version 11Nréseau : Connexion Internet haut débit Ss’emporter: 20 Go d’espace disponible

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: Intel i7 7e génération ou équivalent Memory : 16 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 6G ou équivalent DirectX : Version 11Nréseau : Connexion Internet haut débit Ss’emporter: 20 Go d’espace disponible

