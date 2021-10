Heure de sortie et notes de la mise à jour de Phasmophobia Halloween Nightmare

Kinetic Games a annoncé la date et l’heure de sortie de la mise à jour 2021 de Phasmophobia Halloween Nightmare et ses notes de mise à jour taquinent une nouvelle carte, des types de fantômes et un mode de difficulté.

C’est l’un des jeux vidéo paranormaux les plus effrayants depuis son lancement l’année dernière, et les développeurs ont taquiné l’arrivée de deux nouveaux types de fantômes. Il y en a déjà 16 dans le jeu, y compris des démons, des djinns et des yokais, mais bientôt il y aura encore plus d’esprits terrifiants impliqués.

En plus d’encore plus d’esprits à repousser, le prochain patch vous emmènera également en camping, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle en horreur.

Bande-annonce d’annonce de phasmophobie

À quelle heure sort la mise à jour de Phasmophobie Halloween 2021 ?

La date et l’heure de sortie de la mise à jour Phasmophobia Halloween Nightmare pour 2021 sont 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST le 25 octobre.

Les heures ci-dessus ont été confirmées par le compte Twitter officiel du jeu. Il sera disponible pour jouer via Steam où vous pourrez acheter le jeu pour seulement 10,99 £ si vous n’êtes pas déjà parti à la chasse aux fantômes.

Kinetic Games a déjà publié du nouveau contenu, mais il s’agit sans doute de leur patch le plus important et le plus attendu à ce jour.

Notes de mise à jour de la nouvelle mise à jour de Phasmophobia Nightmare

Les notes de mise à jour de la nouvelle mise à jour Phasmophobia Halloween Nightmare sont les suivantes :

Cauchemar Difficulté 2 nouveaux types de fantômes Difficulté Retravailler la carte du camping et bien plus encore…

Tout ce qui précède a été partagé sur le tableau Trello officiel du jeu.

Difficulté de cauchemar et types de fantômes

L’une des nouveautés les plus excitantes est l’arrivée de la difficulté Cauchemar et de deux types de fantômes uniques.

Le nouveau mode de difficulté devrait rendre vos efforts de chasse aux fantômes encore plus terrifiants, et vous devrez également mieux travailler avec vos amis ou collègues pour nettoyer avec succès les bâtiments des démons. En ce qui concerne les nouveaux types de fantômes, tout ce que nous avons obtenu est un teaser du compte Twitter du jeu.

Des noms et des faiblesses ont été effacés, mais nous savons que l’un d’entre eux est très en colère et lance des attaques. Il interagit également souvent avec l’environnement et les preuves incluent une boîte à spiritueux, des températures glaciales et un niveau cinq de CEM.

