Heure de sortie et où diffuser Jirisan OST expliqué

La première OST solo de BTS Jin « Yours » pour le drame K « Jirisan » sortira en novembre et ARMY se prépare pour la grande sortie. Si vous vous interrogez sur l’heure de sortie, où diffuser les détails de « Yours » de Jin, voici tout ce que vous devez savoir.

« Jirisan » a maintenu son buzz sur les réseaux sociaux. Le drame K dirigé par les artistes sud-coréens Jun Ji Hyun et Joo Ji Hoon a été nommé le drame le plus à la mode pendant deux semaines consécutives par la liste hebdomadaire de Good Data Corporation.

Avec l’artiste nominé aux Grammy prêtant sa voix acclamée par la critique comme son premier OST solo, « Jirisan » ne fera que gagner en popularité, a affirmé Twitter.

Jin ‘Yours’, a expliqué l’heure de sortie internationale de Jirisan OST

L’OST de » Jirisan » de Jin » Yours » sortira le 7 novembre à 18 h 00 KST / 5 h 00 HE. Parallèlement à la sortie de la musique, les fans de BTS peuvent s’attendre à un clip de Jirisan à 22h30 KST après la sortie du 6ème épisode le 7 novembre. Consultez le calendrier des sorties internationales ci-dessous.

Heure centrale : 7 novembre, 4 h 00 Heure de l’Est : 7 novembre, 5 h 00 HE Heure du Pacifique : 7 novembre, 2 h 00 Heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 7 novembre, 10 h 00 Heure d’Europe centrale (CET) Heure britannique : 7 novembre , 9 h 00 GMT Heure indienne : 7 novembre, 14 h 30 à l’heure standard indienne (IST) Heure des Philippines : 7 novembre 17 h 00 aux Philippines Heure japonaise : 7 novembre 18 h 00 à Tokyo, Japon Heure australienne : 7 novembre 18 h 30 à l’heure normale de l’Australie centrale (ACST) LIRE LA SUITE: Le sens de « Toe Geunning » a été exploré alors que la publication Twitter de BTS RM avait ARMY en scission

Vidéo musicale « Yours », où regarder et comment diffuser l’OST explorée

L’OST de Jirisan « Yours » sortira avec un clip après la diffusion du 6ème épisode le 7 novembre à 22h30 KST/9h30 HE. Les fans peuvent regarder le clip ici.

La chanson sera publiée sur la plupart des principales plateformes musicales, notamment Spotify et YouTube. Cochez ici pour suivre Spotify de BTS Jin.

Où regarder Jirisan K-drama

‘Jirisan’ peut être regardé depuis l’application TVN ou iQIYI. Cliquez ici pour télécharger l’application et regarder les quatre premiers épisodes.

BTS ARMY étend les objectifs de streaming avant le premier OST solo de Jin

BTS Jin marquera ses débuts en solo avec ‘Yours’ et BTS ARMY se prépare à ce que la chanson obtienne toute la reconnaissance qu’elle mérite. Selon les mises à jour des fans, BTS ARMY cible 8 millions de flux et 2 millions de likes pour les premières 24 heures ainsi que 20 millions de vues au cours de la première semaine sur YouTube. Vérifiez l’objectif de diffusion ci-dessous.

Vous attendez que l’OST de Jin tombe ? Connectez-vous le 7 novembre à 18 h 00 KST/5 h 00 HE pour « Yours ». Diffusez « Mon univers » ci-dessous.

