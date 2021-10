Heure de sortie, prix et censure de Resident Evil 4 VR

La date et l’heure de sortie de Resident Evil 4 VR sont presque là et les fans pourront revivre l’histoire dans une glorieuse réalité virtuelle pour un prix.

La plupart des aperçus et des impressions sont incroyablement positifs quant à l’adaptation à la réalité virtuelle. Il y a des rumeurs d’un remake similaire à RE2 et Nemesis pour l’année prochaine, mais – même s’il est vrai – Oculus peut être votre meilleur moyen de revisiter les cauchemars de l’Espagne.

Si vous êtes assez courageux pour repousser les maniaques brandissant une tronçonneuse pour sauver le gosse du président, alors la bonne nouvelle est que le jeu sort en quelques heures.

POUR L’HONNEUR : Heure de début de l’événement crossover Dead by Daylight Resident Evil Village – Bande-annonce de lancement

À quelle heure sort Resident Evil 4 VR ?

La date et l’heure de sortie de Resident Evil 4 VR sont 07h00 PT, 10h00 ET et 15h00 BST le 21 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté de Pro Game Guides. Il ne sera disponible que pour les utilisateurs d’Oculus Quest 2 et le site officiel indique qu’il nécessite 7,80 Go.

Vous pourrez jouer au jeu debout ou assis, et il y aurait de nombreuses animations nouvelles et uniques.

Combien coûte Resident Evil 4 VR ?

Le prix et le coût de Resident Evil 4 VR sont de 40 $.

C’est le seul prix qui a été partagé jusqu’à présent et il provient de l’examen d’Android Central. Leur critique fait l’éloge du gameplay entièrement repensé et des options de personnalisation, tout en ne déplorant que légèrement la décision de couper certains de ses dialogues.

La censure

Un représentant de Facebook a rationalisé la censure du jeu en affirmant que certains changements avaient été apportés à un « public moderne ».

Selon IGN, le représentant de Facebook a déclaré qu’Oculus, Armature et Capcom se sont étroitement associés pour remasteriser le jeu pour la réalité virtuelle, et que des modifications ont été apportées au dialogue et aux animations du jeu pour le rendre plus moderne.

Téléchargez des rapports VR indiquant que les changements incluent la suppression de la ligne de Leon « Je pensais que vous seriez un peu plus vieux » lors de la conversation avec Ingrid Hannigan. Ils rapportent également que Luis ne dit plus « le président a également équipé sa fille d’une balistique », tandis que la caméra se concentre sur la poitrine d’Ashley.

Ashley continuera à baisser sa jupe si vous essayez de la viser, mais elle ne dira plus à Léon d’arrêter. Ce ne sont là que quelques-uns des changements notés par Upload VR.

