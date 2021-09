Heure des questions de la BBC : Andrew Neil a aiguillonné GB News – “C’est embarrassant à regarder” | Royaume-Uni | Nouvelles

Nels Abbey, un ancien banquier devenu écrivain par la suite, a rejoint l’hôte Fiona Bruce, le ministre conservateur des Forces armées James Heappey, la secrétaire fantôme du Travail à l’Éducation Kate Green, Nadra Ahmed de la National Care Association et le diffuseur britannique Andrew Neil sur la question de la BBC. Programme horaire à Croydon. Mais M. Abbey, qui a écrit “Pensez comme un homme blanc”, a décidé d’aiguillonner le journaliste écossais de 72 ans pour sa décision de démissionner de son poste de président de GB News.

Après que M. Neil ait expliqué à Mme Bruce pourquoi il avait quitté GB News, l’ancienne banque a agité deux exemplaires de l’exclusivité de pré-lancement de The Sunday Express sur GB News, intitulée : “Pourquoi la nouvelle chaîne d’information télévisée britannique ne sera pas réveillée” .

Tout en montrant au public les copies, M. Abbey a ri et a plaisanté sur le fait que GB News avait “presque zéro” téléspectateurs.

Après avoir souligné comment GB News s’est proclamé pour lutter contre les guerres culturelles, l’auteur s’est tourné vers M. Neil et a déclaré: “Je vous dis, Andrew, que vous saviez en fait exactement ce que vous mettiez en place.

“Quand vous avez utilisé le mot réveillé comme péjoratif, je vous ai dit que… vous connaissiez exactement le chien sur lequel vous siffliez.”

M. Abbey a ensuite soutenu que GB News était une chaîne de très mauvaise qualité.

“C’est sorti, c’était embarrassant à regarder”, a-t-il déclaré.

Abbey a ajouté que “ce ne sera pas Fox News” et a ajouté que GB News est “un produit très inférieur” au média basé aux États-Unis de Rupert Murdoch.

Il a également affirmé qu’Andrew Neil avait été “décomposé” et “traduit” par ses propres moyens.

LIRE LA SUITE: « Implications » Theresa May suggère que l’alliance AUKUS pourrait entraîner le Royaume-Uni dans un conflit à propos de Taïwan

Lors de son apparition à l’heure des questions, Neil a expliqué certains des détails de son départ.

Il a dit qu’il avait « toujours dit clairement qu’il [GB News] ne serait pas une Fox News britannique » et a suggéré que la chaîne appartenant à Murdoch traite des « contrevérités », des « théories du complot » et des « fausses nouvelles ».

“Ce n’est pas mon genre de journalisme et je n’aurais jamais entrepris de faire ça”, a-t-il déclaré.

M. Neil a poursuivi: “Je vous laisserai tirer vos propres conclusions quant aux raisons pour lesquelles je suis ici ce soir et non avec GB News.”

Il a ajouté: “Dans la perspective du lancement, pendant le lancement et au lendemain du lancement et je pense que la plupart d’entre vous qui en savent quelque chose sauront que vous ne pourriez pas classer le lancement avec un succès surprenant, de plus en plus des différences sont apparues entre moi-même et les autres cadres supérieurs et le conseil d’administration de GB News.”