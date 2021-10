Heure des questions de la BBC : un membre du public condamne l’absence d’action face à l’augmentation de la consommation de boissons – « Trop mou » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chauffeur de taxi a déclaré au panel: « Les boissons dopantes durent depuis des années. » Il s’est souvenu d’une expérience lorsqu’il a ramassé une mère mariée de deux enfants qui avait été dopé et ne savait pas où elle se trouvait à 5h30 du matin.

Le chauffeur de taxi a proposé que des sanctions plus strictes soient mises en œuvre afin d’arrêter l’augmentation des cas de pics de boisson.

Il a déclaré: «Je pense que la seule façon d’arrêter cela est peut-être d’introduire l’équivalent de si quelqu’un a un couteau – si quelqu’un l’utilise, il devrait envisager une peine de prison d’un an, 18 mois.

«Cela tuerait dans l’œuf et cela enverrait un signal à ces gars.

« Nous sommes trop mous. »

Une source gouvernementale a déclaré que les récents rapports de police étaient « absolument horribles ».

« Nous avons demandé une mise à jour de la police à ce sujet et nous encourageons quiconque à signaler ce comportement à la police », a déclaré la source.

Plus de 50 universités britanniques se sont réunies et ont rejoint une campagne en ligne pour boycotter les boîtes de nuit un jour de la semaine prochaine afin de sensibiliser à la sécurité des femmes.

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré: «La sécurité des étudiants est de la plus haute importance et les universités travaillent en collaboration avec les forces de police locales, les clubs et les bars et les syndicats étudiants pour s’assurer qu’ils sont pleinement conscients de tous les risques pour la sécurité des étudiants.

« Les universités ne toléreront aucune forme d’agression ou de harcèlement sexuel et s’engagent à faire en sorte que les étudiants aient l’expérience universitaire sûre et agréable qu’ils méritent. »