Un membre du public de l’heure des questions à Hartlepool a souligné à quel point les députés sont déconnectés du public en ce qui concerne leur salaire annuel. Après avoir levé la main pour contribuer au débat sur les députés et les seconds emplois, le spectateur a fait un aveu choquant à propos d’Alistair Campbell, 64 ans.

L’ancien spécialiste de la presse travailliste a passé son intervention d’ouverture dans Hartlepool, un soutien au Brexit, visant Boris Johnson, 57 ans, à propos de la débâcle d’Owen Paterson et des commentaires du Premier ministre sur «l’alimentation du poulet» de 2009.

Le reste en chef a déclaré: « Le processus a suivi son cours, puis votre Premier ministre, votre whip en chef et votre chef de la Chambre se sont réunis et ont décidé parce qu’ils n’aimaient pas le jugement contre l’un de leurs amis du Brexit, Owen Paterson, ils devraient changer tout ce foutu système. »

M. Campbell, qui a été expulsé du parti travailliste de Jeremy Corbyn après avoir voté pour les libéraux-démocrates aux élections européennes de 2019, a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas qu’il y avait quelque chose de mal à ce que des députés aient des intérêts en dehors du Parlement.

Mais il a ajouté: « J’adorerais, de temps en temps, s’ils disaient que leur deuxième emploi était dans une banque alimentaire, ou que leur deuxième travail travaillait dans un organisme de bienfaisance, ce que je sais que certains d’entre eux font mais pas ceux qui nous entendons parler.

Le membre de l’audience de l’heure des questions a répondu en disant: « Je ne peux pas croire que je dis cela, mais je suis à 100% d’accord avec Alistair. »

JUST IN: les patrons du NHS « clarifient » la visite à l’hôpital du Premier ministre après que des clichés d’un Boris sans masque ont déclenché l’indignation

Il a poursuivi en expliquant que M. Campbell n’était pas un de ses alliés naturels parce que « certaines des choses qu’il a dites dans le passé, je vous dis que je suis en profond désaccord avec lui ».

Malgré ses différences avec M. Campbell, le membre de l’auditoire a ajouté: « Mais je pense que de nombreux députés pensent vraiment que 82 000 £ par an ne sont tout simplement pas assez d’argent et qu’il doit être complété par un travail extérieur, mais bien sûr, vous ne pouvez jamais dire cela à l’électorat, dont la majorité ne gagne pas 82 000 £ par an.

Les commentaires interviennent juste un mois après que le père de la Chambre, Peter Bottomley, 77 ans, a qualifié le salaire annuel de 81 932 £ des députés de « vraiment sinistre ».

Plus récemment, l’ancien député du North Shropshire Owen Paterson a gagné plus de 100 000 £ en travail de conseil pour deux sociétés privées.

À la suite de la démission de l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, il a été révélé que des députés de tous les horizons politiques avaient entrepris des travaux de conseil rémunérés.

Cela inclut le leader travailliste Sir Keir Starmer, 59 ans, que Tom Newton-Dunn, 47 ans, de Times Radio, a souligné qu’il travaillait comme consultant juridique après son élection au Parlement en 2015.

LIRE LA SUITE: L’UE sur le sentier de la guerre avec le Royaume-Uni: avertissement de représailles «robustes» alors que Frost s’apprête à rejeter les demandes

Répondant à M. Campbell, l’ex-journaliste de Sun a déclaré: « Un tout petit peu de contexte à ce sujet, malgré l’excellente attaque à la caisse à savon d’Alistair contre Boris Johnson, ce que j’avais prédit qu’il ferait dans le train et il l’a fait. »

Il a ajouté: « Très bien, la musique s’est arrêtée et les conservateurs regardent Boris Johnson en faire un gâchis astronomique la semaine dernière, mais c’est un problème entre les partis. »

En plus de leur salaire de base, les députés bénéficient d’un système de dépenses et ont droit à des repas subventionnés à Portcullis House.

Avant l’intervention du spectateur, M. Campbell avait accusé le Premier ministre de n’avoir « aucune boussole morale ».

Après avoir évoqué les sept principes de Nolan, M. Campbell a déclaré: «Le problème, c’est que Boris Johnson conduit un cheval et un entraîneur à travers ces jours après jour après jour après jour.

« C’est un député, et un Premier ministre d’ailleurs, qui, lorsqu’il était député, gagnait encore plus que Geoffrey Cox, mais pensait que 250 000 £ pour sa chronique dans le Telegraph étaient de la » nourriture pour poulet « . »

Campbell a ajouté: «Si vous avez quelqu’un comme Johnson, qui, à mon avis, n’a aucune boussole morale, aucune honnêteté, aucune intégrité, aucune responsabilité, les députés prendront le mick, ils prennent le mick, et ces gars doivent suivre c’est parce qu’il est le patron.

Le panel de l’heure des questions a également passé l’épisode d’hier soir à Hartlepool à discuter de l’état du NHS et de savoir si le sommet de l’ONU sur le changement climatique COP26 à Glasgow avait été un succès.

M. Campbell, M. Newton-Dunn et l’animatrice de la BBC Fiona Bruce, 57 ans, ont été rejoints par le lord commissaire au Trésor des conservateurs Lee Rowley, 41 ans, la secrétaire au logement fantôme du Labour Lucy Powell, 47 ans, et la PDG d’Energy UK Emma Pinchbeck.

La semaine prochaine, Mme Bruce fera le voyage de retour à Londres pour animer l’émission d’actualité phare du diffuseur à Beckenham.

L’heure des questions sera diffusée à 22h35 jeudi la semaine prochaine.