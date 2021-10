Heure des questions de la BBC: un membre du public se déchaîne contre l’inaction de Covid – « Le NHS saigne » | Royaume-Uni | Nouvelles

Au cours de l’heure des questions de la BBC, une infirmière en Écosse a affirmé que «le NHS saignait» et a demandé comment le gouvernement prévoyait de s’attaquer à l’augmentation des cas. Le spectateur a déclaré qu’il s’était qualifié pour devenir infirmier au début de la pandémie, lui donnant une expérience directe de « ce que cela a été pour les patients et les familles et aussi pour mes collègues qui ont travaillé jusqu’à ce qu’ils soient épuisés dans cette crise de Covid ».

Il a déclaré au panel : « Nous sommes sur le point d’entrer dans l’hiver où tout le monde s’est protégé.

« Nous avons des quantités massives de rhumes et de grippes en plus de Covid.

« Oui, les vaccins sont excellents. »

Cependant, le spectateur n’était pas certain si les vaccins seront suffisants cet hiver.

LIRE LA SUITE: Covid booster jab fournit une défense presque totale, selon une étude

Le gouvernement écossais a confirmé que 32 personnes sont décédées de Covid au cours des dernières 24 heures.

Le pays a enregistré jeudi 2 355 nouveaux cas.

Pete Whitehouse, directeur des services statistiques du NRS, a déclaré: « Il y a eu 1 331 décès toutes causes confondues cette semaine, la 21e semaine consécutive avec des décès supérieurs à la moyenne quinquennale. »

Cela fait suite à un rapport indiquant que plus de 800 personnes doublement vaccinées sont décédées de Covid en Écosse, la majorité des décès étant survenus à la suite de l’assouplissement des restrictions.

Un quart des personnes actuellement admises à l’hôpital pour un coronavirus en Écosse ont plus de 80 ans.