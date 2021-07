Heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que Three Lions cherche à atteindre la finale de l’Euro 2020

L’Angleterre tentera d’atteindre sa toute première finale de championnat d’Europe lorsqu’elle affrontera le Danemark à Wembley mercredi soir.

Les Three Lions ont eu un autre été pour se souvenir d’avoir soutenu leur superbe victoire contre l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020 en écrasant l’Ukraine samedi.

Les hommes de Gareth Southgate ont mis les Ukrainiens en pièces lors de leur affrontement en quart de finale à Rome avec Harry Kane marquant deux fois et Harry Maguire et Jordan Henderson rentrant également à la maison.

L’Angleterre affrontera désormais le Danemark en demi-finale après avoir battu la République tchèque.

Le vainqueur de cette égalité affrontera l’Italie ou l’Espagne en finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche.

L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 sous Southgate, s’inclinant 2-1 contre la Croatie après prolongation.

Maintenant, Southgate et ses collègues ont la chance de faire mieux et d’atteindre la première finale de l’Angleterre depuis 1966.

talkSPORT vous a offert une couverture complète du Championnat d’Europe cet été et nous serons de retour sous l’arche de Wembley mercredi pour vous proposer également ce match à succès.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Battre l’Allemagne 2-0

Quart de finale: Battre l’Ukraine 4-0

Demi-finale: Vs Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: Espagne/Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Kane a marqué deux fois alors que l’Angleterre écrasait l’Ukraine en quarts de finale Angleterre-Danemark: Squads

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Danemark

Gardiens de but: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke), Kasper Schmeichel (Leicester)

Défenseurs: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jørgensen (Copenhague), Simon Kjær (AC Milan), Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese) ), Jannik Vestergaard (Southampton)

Milieu de terrain: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter Milan), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim) , Daniel Wass (Valence)

Avant: Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius (Parme), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhague)

.

Les hommes de Southgate sont à une victoire de la finale – et il a de quoi méditer avant la rencontre Danemark Angleterre v Danemark : qu’est-ce qui a été dit ?

Gareth Southgate a déclaré que l’Angleterre était prête à mettre fin à sa demi-finale de hoodoo cette semaine en entrant dans l’histoire et en atteignant sa première finale depuis 1966.

“Nous avons déjà éliminé tellement de hoodoos ou d’obstacles perçus et j’ai l’impression que ce groupe de joueurs sentira que ce n’est que le prochain défi”, a déclaré le manager anglais.

“Je suppose que la partie intéressante pour nous est que nous ne nous sentirons pas totalement satisfaits s’il ne s’agit que d’une demi-finale pour nous, alors qu’il y a peut-être trois ans, bien qu’il y ait eu une énorme déception après la demi-finale, il y avait un sentiment que nous allions parcouru un long chemin.

« Maintenant, nous avons reproduit ce que nous avons fait là-bas, mais cela ne suffira pas à combler le groupe. C’est un signe positif.

“L’autre chose qui est si positive, ces jeunes joueurs – 18, 19, 20, 21 – vivent plus d’expériences de l’Angleterre qui sont positives et agréables et ils ressentent ce que cela peut être d’être dans un maillot anglais et d’avoir s’amuser et gagner des matchs et avoir une relation positive avec les fans.

« C’est tellement important pour une génération à venir. Nous tirerons le meilleur parti de leur talent si nous pouvons garder cette relation avec les fans.

« C’est super de revenir [to Wembley] à présent.

“Aller et avoir cet environnement différent, la préparation, la concentration ont été vraiment utiles.

“Mais maintenant, revenir à Wembley est une bonne chose pour nous.”

