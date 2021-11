Heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et chaîne de télévision – Antonio Conte à la recherche de la première victoire en Premier League chez les Spurs contre l’équipe de Marcelo Bielsa

Antonio Conte vise sa première victoire en Premier League à la tête de Tottenham lorsque son équipe accueillera Leeds ce week-end.

L’Italien a du pain sur la planche en tant que manager des Spurs après que son équipe n’a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré lors de son retour dans l’élite anglaise.

Conte et Bielsa se rencontreront pour la première fois en pirogue lorsque les Spurs affronteront Leeds

Les Londoniens du nord ont fait match nul 0-0 avec Everton avant la pause internationale, ce qui leur laisse six points de retard sur Liverpool, quatrième.

Leeds devrait s’avérer un test intrigant pour Tottenham après une série de trois matchs de Premier League sans défaite.

Tottenham contre Leeds : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 21 novembre.

Le match au Tottenham Hotspur Stadium débutera à 16h30.

Le jeu sera le premier affrontement en tête-à-tête entre les deux managers, Conte ayant assisté une fois à une masterclass de Bielsa en 2015.

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Harry Kane voudra prendre sa forme anglaise dans son club Tottenham v Leeds: Nouvelles de l’équipe

L’équipe locale a reçu un coup dur après que Cristian Romero se soit blessé lors de l’affrontement entre l’Argentine et le Brésil et est désormais incertain pour ce match.

Romero a eu un problème musculaire au début de la deuxième mi-temps du match nul 0-0, qui a permis à l’Albiceleste de se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

Le défenseur n’est pas le seul doute sur les blessures dont Conte doit s’inquiéter avant le choc contre Leeds dans le nord de Londres ce dimanche.

Pierre-Emile Hojbjerg a raté les deux éliminatoires du Danemark pour la Coupe du monde après avoir été la cible du défi impétueux de Mason Holgate la dernière fois.

Son partenaire au milieu de terrain central, Oliver Skipp, est également indisponible car il est suspendu après avoir obtenu sa cinquième réservation lors du voyage à Goodison Park.

Leeds reste quant à lui sans l’attaquant vedette Patrick Bamford en raison d’un problème à la cheville tandis que Robin Koch n’est pas encore revenu d’un problème pelvien.

Mais il y a des nouvelles plus positives sur Luke Ayling et Junior Firpo qui sont tous deux sur le point de revenir respectivement de blessures au genou et aux muscles.

Raphinha a volé pour Leeds United cette saison Tottenham contre Leeds : faits du match Il s’agit de la 100e rencontre toutes compétitions confondues entre les Spurs et Leeds, l’équipe londonienne ayant remporté 37 contre 33 des 99 premiers matchs de Leeds (D29). Leeds United a ont perdu leurs quatre derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Tottenham, leur dernière victoire en février 2001 avec des buts de Ian Harte et Lee Bowyer lors d’une victoire 2-1 à White Hart Lane.Leeds, qui a remporté 2-1 à Fulham en mars, est cherchent à enregistrer des victoires consécutives en championnat à Londres pour la première fois depuis avril 2008, lorsqu’ils ont battu Leyton Orient et Millwall en tant qu’équipe de League One sous Gary McAllister. Seul Norwich (5) a marqué moins de buts en Premier League que Tottenham cette saison (9 ). Les Spurs n’ont pas réussi à marquer lors de chacun de leurs trois derniers matches de championnat, dont quatre sans but en août/septembre 2006 sous la direction de Martin Jol. dernière tentative de ce type à la 44e minute de leur défaite à West Ham. Depuis qu’Opta dispose de données de tir détaillées (2003-04), aucune équipe n’a jamais manqué de tirer cadré lors de trois matchs consécutifs de Premier League. Seuls quatre clubs (Man City, Man Utd, Arsenal, West Ham) ont marqué au moins trois buts. dans plus de matchs de Premier League différents que Leeds la saison dernière (10). Cependant, les Blancs sont l’une des cinq équipes à avoir marqué plus de deux fois dans un match de Premier League ce trimestre (avec Brighton, Newcastle, Norwich et Southampton). Aucune équipe n’a marqué plus de buts en Premier League en dehors de la surface que Leeds. saison (5). Trois d’entre eux ont été marqués par Raphinha, le plus grand nombre de joueurs de la compétition jusqu’à présent ce trimestre. Ce sera le premier match de championnat à domicile d’Antonio Conte en charge de Tottenham, et son tout premier match contre Leeds ou Marcelo Bielsa en tant que manager. Conte a enregistré au moins une victoire contre les 53 équipes précédentes qu’il a affrontées au cours de sa carrière d’entraîneur de haut niveau en Serie A et en Premier League. L’attaquant de Leeds Rodrigo Moreno a marqué lors de deux de ses trois apparitions contre les Spurs dans toutes les compétitions – il a marqué pour Benfica lors d’une victoire 3-1 en UEFA Europa League à White Hart Lane en mars 2014 et a marqué pour Leeds lors de sa victoire à domicile 3-1 en mai la saison dernière. Tottenham a marqué quatre buts contre son camp dans toutes les compétitions cette saison, plus que toute autre équipe de Premier League. Les seuls joueurs du club à avoir marqué plus de deux fois pour les Spurs jusqu’à présent cette saison sont Harry Kane (7) et Son Heung-min (5).